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    Потап обругал украинских депутатов и рассказал о работе с Зианджей

    Артист пожаловался на плохие дороги в стране
    Популярный украинский певец и продюсер Потап критично высказался о депутатах, которые не справляются с хозяйственными вопросами. «Мы в прямом эфире, можно сказать. Друзья, мы поездили по украинским дорогам. Просьба к депутатам: скинуться и не купить себе очередную тачку, а сделайте дороги, с*ки», - не сдержал эмоций артист. Также
    • Сьогодні, 17:39
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    Потап
    Потап

    Артист пожаловался на плохие дороги в стране

    Популярный украинский певец и продюсер Потап критично высказался о депутатах, которые не справляются с хозяйственными вопросами.

    «Мы в прямом эфире, можно сказать. Друзья, мы поездили по украинским дорогам. Просьба к депутатам: скинуться и не купить себе очередную тачку, а сделайте дороги, с*ки», - не сдержал эмоций артист.

    Также Потап, который является тренером «Голоса країни», рассказал о сотрудничестве с экс-Борисом Апрелем, девушкой-трангсендером Зианджей.

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    Зианджа

    «Очень хорошо работается. Вы знаете, она уникальный человек, супер-артистка. Дело в том, что, вы знаете, она была и на той, и на этой стороне луны, поэтому мне так интересно. В ней такая бешеная энергетика. Я, конечно, люблю пацанячую компанию, но с Зианджей с удовольствием сотрудничаю и провожу время», - говорит продюсер.

    Об этом Потап рассказал во время церемонии вручения музыкальной премии Yuna, которая проходила вчера в Киеве.  

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    Джерело: ТСН

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    дороги Голос країни Украинская музыка артист
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