Потап обругал украинских депутатов и рассказал о работе с Зианджей

Артист пожаловался на плохие дороги в стране

Популярный украинский певец и продюсер Потап критично высказался о депутатах, которые не справляются с хозяйственными вопросами. «Мы в прямом эфире, можно сказать. Друзья, мы поездили по украинским дорогам. Просьба к депутатам: скинуться и не купить себе очередную тачку, а сделайте дороги, с*ки», - не сдержал эмоций артист. Также



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Потап

Артист пожаловался на плохие дороги в стране

Популярный украинский певец и продюсер Потап критично высказался о депутатах, которые не справляются с хозяйственными вопросами.

«Мы в прямом эфире, можно сказать. Друзья, мы поездили по украинским дорогам. Просьба к депутатам: скинуться и не купить себе очередную тачку, а сделайте дороги, с*ки», - не сдержал эмоций артист.

Также Потап, который является тренером «Голоса країни», рассказал о сотрудничестве с экс-Борисом Апрелем, девушкой-трангсендером Зианджей.

Зианджа

«Очень хорошо работается. Вы знаете, она уникальный человек, супер-артистка. Дело в том, что, вы знаете, она была и на той, и на этой стороне луны, поэтому мне так интересно. В ней такая бешеная энергетика. Я, конечно, люблю пацанячую компанию, но с Зианджей с удовольствием сотрудничаю и провожу время», - говорит продюсер.

Об этом Потап рассказал во время церемонии вручения музыкальной премии Yuna, которая проходила вчера в Киеве.

Джерело: ТСН