Любимица россиян Лобода поблагодарила за музыкальную премию в Украине

Артистка не смогла присутствовать на церемонии вручения наград

Отечественная певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России и часто удостаивается музыкальных премий у наших северных соседей, была отмечена наградой Yuna за «Лучший альбом года». Такой награды она удостоилась за свою последнюю пластинку H2LO, пишет «Главком». Певица не присутствовала на

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Артистка не смогла присутствовать на церемонии вручения наград

Отечественная певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно выступает в России и часто удостаивается музыкальных премий у наших северных соседей, была отмечена наградой Yuna за «Лучший альбом года». Такой награды она удостоилась за свою последнюю пластинку H2LO, пишет «Главком».

Певица не присутствовала на церемонии вручения наград, однако выразила благодарность через Instagram.

«Искренне благодарны Yuna и непосредственно Паше Шилько за статуэтку, моим авторам за прекрасные песни! Вадиму Лисице и Михаилу Кошевому за отличный звук! Идем дальше», - написала Лобода. Статуэтку на церемонии вместо артистки забрала ее крестница.

Победителей премии определяет экспертное жюри. На втором этапе голосования к составу жюри присоединятся победители Yuna с возможностью голосовать исключительно в тех категориях, в которых не были представлены лично.