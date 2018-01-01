«Будет жарко!»: Melovin рассказал, как изменит свой номер для «Евровидения»

Артист намерен усилить спецэффекты для своего шоу на песенном конкурсе

Амбициозный украинский певец Melovin, который представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение», признался, что сделает свое выступление еще более эффектным. «Мы уже придумывали номер. Я ничего не расскажу. Могу сказать только, что будет жарко. Вот вам намек», - отметил артист. Также он добавил, что в финальной стадии



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Melovin

Артист намерен усилить спецэффекты для своего шоу на песенном конкурсе

Амбициозный украинский певец Melovin, который представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение», признался, что сделает свое выступление еще более эффектным.

«Мы уже придумывали номер. Я ничего не расскажу. Могу сказать только, что будет жарко. Вот вам намек», - отметил артист.

Также он добавил, что в финальной стадии конкурса его выступление будет «горячее», чем на Национальном отборе. Напомним, в ходе своего номера Melovin исполняет песню Under The Ladder и играет на рояле, который стоит на высокой горящей конструкции:

«Все будет гореть. И даже я. Шучу. Все будет очень хорошо. Я люблю шоу, я люблю хороший перформанс. Мне было приятно, когда я читал комментарии в соцсети. Мне писали люди из Европы. Им очень понравился перформанс. Они сказали, что такого огня еще не видели», - рассказывает музыкант.

Джерело: Обозреватель