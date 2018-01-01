Любимый актер Путина пропагандирует ЛГБТ в России

Артист выступил в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией

Скандальный российский актер Алексей Панин разместил в соцсетях фото ЛГБТ-активистов. При этом в подписи к снимку он отметил, насколько важно любить и уважать друг друга. «В нашей стране будет хорошо жить тогда, года люди начнут любить и уважать друг друга. Улыбайтесь и больше тра....есь!», – призвал Алексей Панин своих



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Алексей Панин

Артист выступил в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией

Скандальный российский актер Алексей Панин разместил в соцсетях фото ЛГБТ-активистов. При этом в подписи к снимку он отметил, насколько важно любить и уважать друг друга.

«В нашей стране будет хорошо жить тогда, года люди начнут любить и уважать друг друга. Улыбайтесь и больше тра....есь!», – призвал Алексей Панин своих подписчиков в Instagram.

Это не единственная неоднозначная выходка эпатажного актера. Недавно он также поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, который очень критично высказался о современном положении дел в своей стране. Последний отметил, что национальная идея России состоит из силы, наглости и хамства.

Напомним, в прошлом году в сеть просочились видео, на которых Панин занимается сексом с собакой и мужчиной, а также мастурбирует на улице.

Как известно, ранее президент России Владимир Путин назвал Панина своим любимым актером.

Джерело: Вести