Любимый актер Путина пропагандирует ЛГБТ в России
- Сьогодні, 16:51
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Розсилка
Артист выступил в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией
Скандальный российский актер Алексей Панин разместил в соцсетях фото ЛГБТ-активистов. При этом в подписи к снимку он отметил, насколько важно любить и уважать друг друга.
«В нашей стране будет хорошо жить тогда, года люди начнут любить и уважать друг друга. Улыбайтесь и больше тра....есь!», – призвал Алексей Панин своих подписчиков в Instagram.
Это не единственная неоднозначная выходка эпатажного актера. Недавно он также поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, который очень критично высказался о современном положении дел в своей стране. Последний отметил, что национальная идея России состоит из силы, наглости и хамства.
Напомним, в прошлом году в сеть просочились видео, на которых Панин занимается сексом с собакой и мужчиной, а также мастурбирует на улице.
Как известно, ранее президент России Владимир Путин назвал Панина своим любимым актером.
Джерело: Вести