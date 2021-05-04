Потап растрогал фанатов свадебным снимком Насти Каменских

Артист признался жене в любви

Известная украинская певица Настя Каменских, сегодня 4 мая, празднует 34-летие. По этому случаю, муж именинницы рэпер Потап на своей странице в Instagram опубликовал фото любимой, сделанное в день их свадьбы 23 мая 2019 года.

На фотографии Настя изображена в свадебном платье, томно глядя в камеру.

Под фото Потап оставил трогательные слова любви жене в стихотворной форме, тем самым поздравив ее с праздником.

«Глаза — Агаты, Губы — май. Ты Соткана из тысячи тропинок в рай. Я — Кастл твой, у берегов от штормов дерзкий, ты как за каменной стеной, моя Каменских. Я люблю тебя!», — написал артист.

instagram.com/realpotap/

Поклонники оценили фото и признание Потапа, и присоединились к поздравлениям Насти, пожелав ей счастья и еще больше любви.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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