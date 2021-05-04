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    Потап растрогал фанатов свадебным снимком Насти Каменских

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    Потап и Настя Каменских - Потап растрогал фанатов свадебным снимком Насти Каменских
    Потап и Настя Каменских
    instagram.com/realpotap/

    Артист признался жене в любви

    Известная украинская певица Настя Каменских, сегодня 4 мая, празднует 34-летие. По этому случаю, муж именинницы рэпер Потап на своей странице в Instagram опубликовал фото любимой, сделанное в день их свадьбы 23 мая 2019 года.

    На фотографии Настя изображена в свадебном платье, томно глядя в камеру.

    Под фото Потап оставил трогательные слова любви жене в стихотворной форме, тем самым поздравив ее с праздником.

    «Глаза — Агаты, Губы — май. Ты Соткана из тысячи тропинок в рай. Я — Кастл твой, у берегов от штормов дерзкий, ты как за каменной стеной, моя Каменских. Я люблю тебя!», — написал артист.

    instagram.com/realpotap/
    instagram.com/realpotap/

    Поклонники оценили фото и признание Потапа, и присоединились к поздравлениям Насти, пожелав ей счастья и еще больше любви.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап
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