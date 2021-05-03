Кейт Миддлтон подловили в копировании стиля Меган Маркл (фото)

Поклонники «мятежников» считают, что действующие члены королевской семьи завидуют их свободе и заимствуют лучшие идеи

Поклонники «мятежников» считают, что действующие члены королевской семьи завидуют их свободе и заимствуют лучшие идеи

39-летнюю Кейт Миддлтон раскритиковали из-за снимков с мужем. Портреты герцогов Кембриджских назвали копией снимков 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри.

Старший сын Дианы Спенсер и его возлюбленная отметили десятую годовщину свадьбы. По этому случаю они показали два своих романтичных фото. Кадры были сделаны в саду Кенсингтонского дворца. Супруги позировали на фоне большого ветвистого дерева.

Поклонники Меган Маркл посчитали, что идею снимка Кейт подсмотрела у «мятежной» родственницы. Герцоги Сассекские сообщили о грядущем прибавлении в семье, снявшись в саду своего дома в Монтесито. Правда, они предпочли не цветные, а черно-белые фотографии.

«Мы уже видели фон с деревом на снимках Меган и Гарри», «Кажется, это откровенный плагиат. Кейт и Уильяму пора выплачивать штраф», «Никому портреты Кейт и Уильяма не напомнили февральские снимки Меган и Гарри?», «Не стыдно красть чужие идеи?» — написали пользователи.

Некоторые фанаты также вспомнили, как герцоги Кембриджские стали выходить на связь через Zoom из гостиной. До этого так делали бывшая актриса и младший сын принцессы Дианы. Поклонники «мятежников» считают, что действующие члены королевской семьи завидуют их свободе и заимствуют лучшие идеи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Читайте также: Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом