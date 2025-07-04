Притула розповів, чому розлучився з першою дружиною

Зараз Притула з ексдружиною у нормальних стосунках

Шоумен та волонтер Сергій Притула зізнався, що стало причиною для розірвання першого шлюбу з дружиною Юлією Андрійчук. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає «Главком».

Ще у 2013 році ходили чутки, що причиною розлучення стала нинішня дружина Притули – Катерина.

«Була пройдена якась точка неповернення і стало зрозуміло, що це вже все. Тоді стояло питання, як вийти з цієї ситуації з найменшими втратами людяності одне до одного, особливо зважаючи на присутність сина. Я розумів, що Дмитро буде більше часу проводити з мамою і у мене було єдине бажання, щоб у дитини було багато простору, бо ми жили у маленькій квартирі. Тому я купив 150 м², куди Юля з малим переїхали. Коли малому було десь п'ять, він сказав: «Добре, що ви з мамою розлучилися. Раніше ви постійно сварилися і робили мене нещасливим», – розповів він.

Пара одружилася у 2008 році, а згодом у них народився спільний син Дмитро. Однак у 2013 році подружжя неочікувано заявило про розлучення.

За словами Притули, зараз вони з ексдружиною у нормальних стосунках. – «У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого ми піклуємося. Так, у нас бували й бувають якісь суперечки, непорозуміння і тому подібне. Але це все нівелюється питанням Дмитра і все, що про нього».

Сергій Притула показав сина Дмитра, який закінчив школу фото з соцмереж

Нагадаємо, зараз шоумен у шлюбі з жінкою Катериною. У них є дві спільні доньки – Соломія та Стефанія.

Сергій Притула з теперішньою дружиною Катериною та дочками – Соломією та Стефанією фото з соцмереж

До слова, нещодавно Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм.