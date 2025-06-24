«Жалюгідний боягуз!». Притула різко звернувся до Ломаченка

Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в Білгород-Дністровському, але не згадав, що саме Росія обстріляла місто

Притула запитав Ломаченка: Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?

Український шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував допис ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка про обстріл його рідного міста Білгород-Дністровського. Про це повідомляє «Главком».

«Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого в*ратого патріарха Кіріла! Який такий самий чорт як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?», – написав Притула.

Боксер також у коментарях відповів шоумену.

«Безсовісна людина! Справді ми з Вами різні Українці», – написав Ломаченко

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований.

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент.

Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Двоє загиблих, - Зеленський про російський обстріл

На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. pic.twitter.com/XQlhY6Zx5d — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2025

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.