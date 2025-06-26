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Гераскевич: Ломаченко поширює російські наративи, а Захарова вигадала, що спортсмени – каста недоторканних

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гераскевич: Ломаченко поширює російські наративи, а Захарова вигадала, що спортсмени – каста недоторканних
Гераскевич вважає, що Захарова мала б висловити вдячність волонтерам за їхню роботу
фото: Чемпіон

Гераскевич: Критика на адресу Ломаченка є абсолютно виправданою

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич в ексклюзивному коментарі «Главкому» відреагував на заяви віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової щодо конфлікту між скандальним ексбоксером Василем Ломаченком та волонтером і шоуменом Сергієм Притулою.

«По-перше, у заяві Стелли Захарової важко знайти логічний ланцюжок і зрозуміти, яке відношення «ригання кров’ю та праця на своє ім’я» мають до написаного Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. По-друге, чомусь пані Захарова вигадала, що спортсмени – це якась окрема каста недоторканних людей, про яких ніхто не має права писати. Хоча, звісно, це не так», – заявив Гераскевич.

Він також наголосив, що Ломаченко так і не зміг засудити дії Росії.

«Ломаченко з початку війни поширює російські наративи про «єдиний народ», порівнював Україну з нацистською Німеччиною, а також продовжує всіляко підтримувати ФСБшний Московський патріархат. При цьому він так і не зміг засудити дії Росії та назвати агресора агресором. Тож критика на його адресу є абсолютно виправданою. А от зневажливі репліки від Стелли Захарової на адресу очільника одного з найбільших благодійних фондів України – це неприпустимо. Сьогоднішня робота волонтерів є одним із фундаментів, на якому тримається наша країна. Люди, які приносять справжню користь нашій державі, а не витрачають мільйони бюджетних коштів на сумнівні турніри на свою честь», – наголосив скелетоніст.

Він вважає, що як мінімум, пані Захарова мала б висловити вдячність волонтерам за їхню роботу, а як максимум – узяти приклад із фондів і почати боротися проти росіян у своєму виді спорту.

«Представники російської спортивної гімнастики незабаром повертаються до виступів на міжнародній спортивній арені. Президент Міжнародної федерації гімнастики вже їздить до Москви та обіймається з підсанкційними особами. Попри це, віцепрезидентка федерації Захарова не зробила жодної заяви з цього приводу. Вона продовжує нести нісенітниці про те, що скандали в українській спортивній гімнастиці – це робота «російських спецслужб», але ніяк не може визнати, що однією з причин цих скандалів є її власна некомпетентність», – підкреслив Гераскевич.

Нагадаємо, Захарова відреагувала на конфлікт між Ломаченком та Притулою

«Василь – українець. Хіба Ломаченко зрадив Україну? Він, як і Олександр Усик, завжди представляли нашу державу у світі, бились за її честь на ринзі.

От скажіть мені, будь ласка, яке взагалі мають право люди, котрі не мають жодного відношення до спорту, писати от такі речі на його адресу? Що вони хочуть? Похайпувати? Наші спортсмени ригали кров’ю, виборювати нагороди, роками працювали на своє ім’я, імідж, дуже не простою працею заробляли гроші.

Товариш Притула ж не побіг до Глафіри Петрівни, яку ніхто не знає, не хайпував з неї. А чому? Бо це нікому не цікаво. І він почав хайпувати на імені Ломаченка.

Знаєте, таких от Швондерів нині розвелося дуже багато. Людей, які нічого не вміють, нічого не знають і нічого не хочуть робити… Сидять вдома, відосики знімають, хайпують і ображають заслужених спортсменів.

Що таке хейт, я добре знаю, відчула на собі, знаю про що кажу», – заявила Захарова.

Як повідомлялося, Притула прокоментував допис ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка про обстріл його рідного міста Білгород-Дністровського.

«Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого в*ратого патріарха Кіріла! Який такий самий чорт як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?», – написав Притула.

Боксер також у коментарях відповів шоумену.

«Безсовісна людина! Справді ми з Вами різні Українці», – написав Ломаченко

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

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Теги: війна Владислав Гераскевич Сергій Притула Василь Ломаченко Стелла Захарова

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