Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 

Сердюков успішно оскаржив свій вирок в апеляційному суді, після чого покарання замінили на умовне

На пост заступника голови партії «Платформа справедливості» призначений полтавський медіаменеджер Олексій Сердюков, визнаний винуватцем ДТП, в якій загинула жінка та важко травмувалася 12-річна дитина. У 2020 суд призначив йому 3,5 роки ув’язнення, проте у 2021 році Сердюков через апеляцію домігся заміни вироку на умовне покарання. Про це йдеться у статті на сайті видання «Факти».

Видання зазначає, що у липні 2019 року біля села Бричківка на Полтавщині Toyota, якою керував Сердюков, виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася з «ВАЗом», в якому перебувала родина місцевих мешканців. У результаті жінка загинула, а 12-річна дитина отримала важкі травми.

Суд визнав Сердюкова винуватцем ДТП, призначивши 3,5 роки позбавлення волі. При цьому видання звертає увагу, як медіаменеджер коментував перебіг подій.

«Він висловив здивування жорсткістю вироку з огляду на те, що компенсував витрати на лікування постраждалим та завдану моральну шкоду, а також те, що постраждалі просили суд не застосовувати позбавлення волі у вигляді покарання. Хоча за рік до цього посту Сердюков обурювався відсутністю покарання для місцевої мажорки, яка на смерть збила підлітка на пішохідному переході, і писав, що в Україні «повністю відсутня система правосуддя»», – йдеться у публікації.

У статті говориться, що Сердюков успішно оскаржив свій вирок в апеляційному суді, після чого покарання замінили на умовне.

Видання висуває припущення, що причиною призначення Олексія Сердюкова на керівну посаду у партії «Справедлива платформа» можуть бути його зв’язки з рітейл-мережею «Аврора». Так, у публікації зазначається, що видання Сердюкова «Зміст» активно висвітлює діяльність мережі.

Також видання із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що власники мережі «Аврора», зокрема, Лев Жиденко, можуть мати політичні амбіції і активно підтримували одного з лідерів місцевого самоврядування – голову Опішнянської ОТГ Миколи Різника, прагнучи перетворити його на місцевого політичного лідера.

Проте цей проєкт провалився через скандали з бюджетними коштами ОТГ. Зокрема, Опішнянська ОТГ фігурує у кримінальних справах, відкритих БЕБ та прокуратурою Полтавської області, пов’язаних з можливими зловживаннями на тендерах. Як зазначається, 140 млн гривень коштів ОТГ були спрямовані на підряди компаній з ознаками фіктивності, пов’язаних з офшорними структурами з Маршаллових островів. Також місцеві активісти звинувачували голову ОТГ у зловживаннях на тендерах на закупівлі дронів та військового обладнання.

У статті зазначається, що на тлі скандалів, пов’язаних з можливою корупцією у керівництві ОТГ, власники «Аврори» могли зробити ставку на партійний проєкт Сергія Притули.