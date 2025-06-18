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У притулку в Гостомелі собака Голді загинула від переляку під час обстрілу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У притулку в Гостомелі собака Голді загинула від переляку під час обстрілу
Голді завжди зустрічала і проводжала гостей притулку
фото: gostomel.shelter/Instagram

Голді була амбасадоркою притулку

Під час російського обстрілу 17 червня через сильний переляк знепритомніла і померла собака Голді з притулку в Гостомелі на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву притулку

«Голді була амбасадоркою нашого притулку. Промінчиком, який зустрічав та проводжав гостей. Тією собачкою, яка завжди радувала своєю присутністю та лагідним ставленням до відвідувачів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Київщина Гостомель війна обстріл тварини

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