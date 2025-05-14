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Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку: останні дані

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку: останні дані
Після початку війни з РФ виїхали сотні тисяч чоловіків, які не хочуть проходити військову службу
фото: Reuters

За даними німецького МВС, більшість заяв, поданих росіянами з 2022 по 2025 рік, були відхилені

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6 тис. росіян віком від 18 до 45 років звернулися до Німеччини з проханням про надання притулку. Проте лише 349 із них отримали офіційний статус біженця, додатковий захист через загрозу переслідування на батьківщині або заборону на депортацію. Як передає «Главком», про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Клари Бюнгер, з якою ознайомилося видання Berliner Morgenpost.

Запит був спрямований на з’ясування, наскільки охоче німецький уряд надає притулок російським дезертирам та іншим чоловікам, які не бажають брати участь у війні проти України. За даними німецького МВС, більшість заяв, поданих росіянами з 2022 по квітень 2025 року, були відхилені або визнані такими, що не потребують розгляду. У низці випадків справу мали розглядати інші країни ЄС відповідно до так званого Дублінського регламенту.

Клара Бюнгер наголосила, що після початку війни з РФ виїхали сотні тисяч чоловіків, які не хочуть проходити військову службу. Тож, на її думку, показник у 349 позитивних рішень на понад 6 тис. звернень – «ганебно низький». Вона також підкреслила, що обіцянка канцлера Олафа Шольца захистити тих, хто ухиляється від війни, досі залишається нереалізованою.

Ще у 2022 році правозахисні організації ProAsyl та InTransit звертали увагу, що сам факт отримання повістки або ризик мобілізації не вважається достатньою підставою для надання притулку в Німеччині. Найчастіше позитивні рішення отримували дезертири, які вже служили в армії.

До слова, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що оголосить у країні надзвичайну ситуацію через проблеми з мігрантами. Про це повідомило німецьке видання Die Welt із посиланням на джерела в уряді, пише «Главком».

«Метою є активація статті 72 Договору про функціонування Європейського Союзу. Сусідні країни будуть проінформовані», – уточнили журналісти.

Ця стаття передбачає можливість відмови у наданні притулку біженцям, а також супроводжується посиленням контролю на кордонах та прискоренням процедур депортації.

Також Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

Так, в оновленому секретному «плані внутрішньої оборони» буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави. Документ міститиме вказівки щодо того, як управляти урядом у воєнний час і коли їм слід шукати притулок у бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.

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Теги: політичний притулок Німеччина притулок росіяни

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