Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм

Притула звернувся до мами: Дякую тобі за цю любов, за турботу, за недоспані ночі. За життя. За найкращого в світі старшого брата

Волонтер Сергій Притула привітав маму Валентину з днем народження. Сьогодні, їй виповнилося 70 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Притули у Facebook.

Волонтер показав архівне фото, на якому йому п'ять місяців, брату чотири роки, мамі – 26. Цей кадр був зроблений 22 листопада 1981.

фото: Сергій Притула/Facebook

«Попереду будуть десятиліття, впродовж яких мама буде надійною опорою для тата у сміливості прийняття рішень, а для нас із братом – неймовірним мотиватором до навчання. Мама допоможе нам пройти турбулентність 90-их, яка співпаде зі складним підлітковим періодом. Мудро проконтролить, щоб «гаражі» і цигарки не стали нам привабливішими за книги та олімпіади. Мама на всі 100% застосувала свої дві вищі освіти та круті організаційні скіли для прокладання дороги до успіху її «доберманів» :)) І, маю надію, відчула, що це була правильна інвестиція часу та енергії у своїх хлопців. Включно з татом», – йдеться у дописі.

Сергій Притула зауважив, що сьогодні його мамі виповнилося 70 років. Він подякував Богу, що «свій ювілей вона зустрічає в доброму здоровʼї, отримуючи вітання від родини та друзів з усього світу».

«Мама – це вивчена з дитинства «У Вифлеємі новина». Мама – це в два голоси на кухні про «відважного гайового». Мама – це пробачити невдячним засранцям невдоволення від того, що Дід Мороз приніс під ялинку тільки олівці. Мама – це стояти на морозі на базарі в Югославії чи Польщі, щоб наступного разу були не тільки олівці. Мама – це не витримати вдома з тих нервів і таки приїхати до дітей на всеукраїнську олімпіаду з правознавства чи захист наукової роботи в Малій Академії Наук. Мама – це після складної ситуації в лікарні відкрити очі і першим побачити її хоч і стривожене, але усміхнене обличчя», – написав Притула.

Волонтер додав: «Мама – це зітхання від твого вибору роботи на радіо, а не в податковій. Мама – це любити тата до його останнього подиху. Мама – це прийняти і полюбити твій вибір. Мама – це «сину, обережно там». Мама – це «прийшла пенсія, зараз буду донатити». Мама – це коли можна виплакатись по телефону у невидиме, але відчутне плече за сотні кілометрів, коли вже не сила тримати все у собі… Мама – це Любов! Дякую тобі за цю любов, за турботу, за недоспані ночі. За життя. За найкращого в світі старшого брата. І за наше виховання!».

Нагадаємо, Сергій Притула розповів, що він не має броні від мобілізації як очільник благодійного фонду. Проте, додав, що йому приходила повістка від військкомату.

Раніше Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал.