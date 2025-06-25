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Захарова заявила, що Притула «почав хайпувати на імені Ломаченка»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Захарова заявила, що Притула «почав хайпувати на імені Ломаченка»
Захарова: Що таке хейт, я добре знаю, відчула на собі

Захарова: Швондерів нині розвелося дуже багато

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на конфлікт між скандальним ексбоксером Василем Ломаченком та волонтером і шоуменом Сергієм Притулою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на blik.ua.

«Василь – українець. Хіба Ломаченко зрадив Україну? Він, як і Олександр Усик, завжди представляли нашу державу у світі, бились за її честь на ринзі.

От скажіть мені, будь ласка, яке взагалі мають право люди, котрі не мають жодного відношення до спорту, писати от такі речі на його адресу? Що вони хочуть? Похайпувати? Наші спортсмени ригали кров’ю, виборювати нагороди, роками працювали на своє ім’я, імідж, дуже не простою працею заробляли гроші.

Товариш Притула ж не побіг до Глафіри Петрівни, яку ніхто не знає, не хайпував з неї. А чому? Бо це нікому не цікаво. І він почав хайпувати на імені Ломаченка.

Знаєте, таких от Швондерів нині розвелося дуже багато. Людей, які нічого не вміють, нічого не знають і нічого не хочуть робити… Сидять вдома, відосики знімають, хайпують і ображають заслужених спортсменів.

Що таке хейт, я добре знаю, відчула на собі, знаю про що кажу», – заявила Захарова.

Як повідомлялося, Притула прокоментував допис ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка про обстріл його рідного міста Білгород-Дністровського.

«Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого в*ратого патріарха Кіріла! Який такий самий чорт як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?», – написав Притула.

Боксер також у коментарях відповів шоумену.

«Безсовісна людина! Справді ми з Вами різні Українці», – написав Ломаченко

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований. 

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

Теги: Стелла Захарова Василь Ломаченко Сергій Притула скандал

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