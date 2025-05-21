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«Де супутник?» Притула відповів на питання українців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Де супутник?» Притула відповів на питання українців
Притула підкреслив, що завдяки «Народному супутнику» вже було знищено численні військові бази
колаж: glavcom.ua

Притула: Єдиний «Народний супутник» ефективно працює на оборону України

Український волонтер та громадський діяч Сергій Притула відреагував на постійні запитання «Де супутник?», які, за його словами стали, «лакмусовим папірцем на адекватність» для хейтерів. Він підкреслив ключову роль єдиного «Народного супутника», придбаного за донати українців, у забезпеченні розвідувальними даними Сил оборони України, повідомляє «Главком».

Притула акцентував на критичній різниці у можливостях космічної розвідки між Україною та Росією та закликав до розвитку власної космічної програми. Такі дані наводить Міністерство оборони України.

«У Росії 200 супутників… Їх обслуговує понад 150 тис. військових фахівців. І щодня ця орда працює на одне: щоб знищити нас. Вони бачать усе – наші позиції, пересування, зміни на лінії фронту», – написав Притула, порівнюючи це з можливостями України. «А у нас він один. І той – не державний. Це «Народний супутник», який ми з вами купили разом за донати».

Він наголосив, що цей супутник бачить «коли ніч. Коли туман. Коли сніг і хмари. І коли росіяни думають, що їх не видно». За його словами, ці знімки щодня допомагають Силам оборони «бити точно».

Притула також згадав еволюцію фейків навколо супутника: від заперечення його існування до тверджень про оренду, поломку чи використання не за призначенням. Найбільш поширеним питанням було «Де супутник?». Притула відповів: «Увесь цей час «Народний супутник» справно працював на українську військову розвідку. І продовжує працювати».

Волонтер підкреслив, що завдяки «Народному супутнику» вже було знищено численні військові бази, склади, нафтопереробні підприємства, військові аеродроми, заводи, порти та ремонтні доки ворога.

Притула також звернув увагу на вразливість України, коли американські партнери тимчасово скоротили обмін розвідданими. Тоді, за його словами, Україна «викружувала» саме за рахунок можливостей «Народного супутника».

«Один супутник – це не про систему. Цього мало. Поки ми – держава, яка просить знімки в партнерів і збирає на єдиний супутник через банку в «Моно» – ми вразливі. Україна має змінити статус: від споживача – до повноцінного гравця. Зі своєю космічною програмою. З супутниками», – розповів Притула.

Нагадаємо, у серпні 2022 року за 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії. 
Згодом Центр стратегічних комунікації повідомив, що супутники ICEYE дадуть низку суттєвих переваг для українських військових.

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Теги: Сергій Притула Україна розвідка

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