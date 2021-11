Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)

Звезда опубликовала яркие фото

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала фотосет со своего недавнего отдыха в Дубае. На снимках улыбчивая Сумская позирует вместе с мужем, актером Виталием Борисюком плещутся в волнах теплого моря.

Интересно, что на фото Сумская предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру. В пляжном наряде знаменитость выглядит как настоящая русалочка.

На что обратили внимание любители артистки. «Какая же вы роскошная женщина», «Такой вид – это кропотливая работа над собой», «вы просто невероятная», – засыпали фаны комплиментами своего кумира.

