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    Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)

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    Актриса Ольга Сумская - Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Звезда опубликовала яркие фото

    Легендарная украинская актриса Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала фотосет со своего недавнего отдыха в Дубае. На снимках улыбчивая Сумская позирует вместе с мужем, актером Виталием Борисюком плещутся в волнах теплого моря.

    Интересно, что на фото Сумская предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру. В пляжном наряде знаменитость выглядит как настоящая русалочка.

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    Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)
    Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)
    Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)
    instagram.com/olgasumska/

    На что обратили внимание любители артистки. «Какая же вы роскошная женщина», «Такой вид – это кропотливая работа над собой», «вы просто невероятная», – засыпали фаны комплиментами своего кумира.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ей точно 55? Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы (фото)