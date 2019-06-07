Пять треков, которые сделали Принса легендой

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Принс Роджерс Нельсон, более известный под сценическим именем Принс, американский певец в стиле ритм-энд-блюз, обладатель большого количества премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус»

Профессиональным музыкантом Принс стал в 19 лет, когда вошел в группу своего родственника «94 East». А уже через год свет увидел первый сольный альбом певца «For You», для которого юноша сам написал, аранжировал и исполнил все песни.

Он произвел революцию в ритм-энд-блюзе, заменив стандартные духовые сэмплы необычными синтезаторными секциями. В конце 70-х годов благодаря Принсу такие стили, как соул и фанк смещались воедино.

На второй пластинке «Prince» был первый супер-хит певца - «I Wanna Be Your Lover». Огромный ажиотаж возник вокруг третьего альбома «Dirty Mind», который ошарашивал слушателей более чем откровенными текстами. Не меньше, чем его песни, удивлял и имидж артиста: он выходил на сцену в ярких сапогах на огромных каблуках, в бикини и военной шинели.

В 1982 году Принс издает антиутопическую пластинку «1999», которая позволила мировому сообществу назвать его вторым после Майкла Джексона поп-музыкантом планеты.

Две композиции этого альбома, заглавная песня, а также эротическая «Little Red Corvette», вошли в список величайших хитов всех времен.

Еще больший успех, если такое возможно предположить, ожидал певца после выхода диска «Purple Rain». Этот альбом 24 недели возглавлял главный чарт США Billboard, а две песни «When Doves Cry» и «Let’s Go Crazy» соперничали между собой за право называться лучшим хитом года.

В последние годы артист выпускал по два альбома в год. В 2014-ом вышли «lectrumelectrum» и «Art Official Age», а в 2015-ом две части диска «HITnRUN».

15 апреля 2016 года Принс летел на самолете и ему понадобилась экстренная медицинская помощь. Пилоту даже пришлось совершать аварийную посадку. Врачи обнаружили в организме певца сложную форму вируса гриппа и начали лечение, из-за которого артисту пришлось отменить несколько концертов проходящего турне.

Неизвестно, стал ли грипп главной причиной, но 21 апреля 2016 года Принс скончался.