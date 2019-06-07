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    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии

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    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии
    Кайли Дженнер
    Legion-Media

    21-летняя Кайли Дженнер попала в объективы папарацци во время модной съемки на пляже в Малибу

     Миллиардерша показала фигуру во всей красе.

    Сестра Кендалл Дженнер была одета в полупрозрачный топ и мини-юбку. Намокший от воды наряд создал эффект «голого» образа. Кайли выбирала эффектные позы, демонстрируя достоинства фигуры, в особенности выдающиеся формы. Если же кто-то сомневался, что тонкая талия, плоский живот и округлые ягодицы звезды — это фотошоп, то эти не постановочные кадры доказывают, что роскошное тело Дженнер — результат тренировок и правильного питания.

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    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии
    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии
    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии
    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии
    Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии

    Красотка сменила образ русалки на наряд светской львицы на пляже. Кайли позировала в купальнике, сияющей юбке и огромной широкополой шляпе. В помощниках у теледивы была целая команда из стилистов, визажистов, фотографов и ассистентов.

    Во время беременности модель сильно поправилась. Кайли очень комплексовала из-за фигуры: она не влазила в старые вещи и носила спортивные костюмы со свободными футболками. Но уже после родов всего за три недели ей удалось сбросить 15 килограммов. По словам звезды, избавиться от лишнего веса ей помог спорт и специальная диета. Сейчас Кайли выбирает соблазнительные наряды, хвастаясь идеальными формами.

    Джерело: graziamagazine.ru

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