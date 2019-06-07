Кайли Дженнер восхитила фанатов прозрачным луком на пляжной фотосессии



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Кайли Дженнер Legion-Media

21-летняя Кайли Дженнер попала в объективы папарацци во время модной съемки на пляже в Малибу

Миллиардерша показала фигуру во всей красе.

Сестра Кендалл Дженнер была одета в полупрозрачный топ и мини-юбку. Намокший от воды наряд создал эффект «голого» образа. Кайли выбирала эффектные позы, демонстрируя достоинства фигуры, в особенности выдающиеся формы. Если же кто-то сомневался, что тонкая талия, плоский живот и округлые ягодицы звезды — это фотошоп, то эти не постановочные кадры доказывают, что роскошное тело Дженнер — результат тренировок и правильного питания.

Красотка сменила образ русалки на наряд светской львицы на пляже. Кайли позировала в купальнике, сияющей юбке и огромной широкополой шляпе. В помощниках у теледивы была целая команда из стилистов, визажистов, фотографов и ассистентов.

Во время беременности модель сильно поправилась. Кайли очень комплексовала из-за фигуры: она не влазила в старые вещи и носила спортивные костюмы со свободными футболками. Но уже после родов всего за три недели ей удалось сбросить 15 килограммов. По словам звезды, избавиться от лишнего веса ей помог спорт и специальная диета. Сейчас Кайли выбирает соблазнительные наряды, хвастаясь идеальными формами.

Джерело: graziamagazine.ru