Опубликованы фото новой круизной коллекции Givenchy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Клэр Уэйт Келлер неожиданно использовала много ярких красок, а также на стайлинг – в бренде показывают, что красочных вещей не нужно бояться даже в разгар трудового дня

Жизнь креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер сейчас поделена на две части – между Лондоном и Парижем. Эти два города, с их разным настроением и стритстайл-культурой, и вдохновили британку на создание новой круизной коллекции.

Тему уличной моды Келлер обозначила самой съемкой – она сделана на улицах, на фоне османовских особняков и бетонных стен, в движении и статике, как будто модель ждет кого-то на светофоре. Это смешение традиций заметно и в самой одежде. Изысканные платья в стиле élégance à la française соседствуют с рваными джинсовыми куртками, а неоновые лосины на манер спортивных смотрятся с классическим блейзером не хуже привычных брюк.

Сама Клэр Уэйт Келлер свою идею объясняет следующим образом: «Наши клиенты привыкли, что Givenchy – это прежде всего роскошная одежда для вечерних выходов, званых ужинов и всего, к чему стоит готовиться специально. Этой коллекцией я показала, что вместе с нами без проблем можно собрать и свой повседневный гардероб – от лаконичного пальто до брючной двойки»

Одной из самых заметных вещей коллекции стало пальто кораллового оттенка, сделанное из овечьей шерсти. С этого сезона Клэр Уэйт Келлер решила отказаться от использования искусственного меха, а использование этого материала стало отличной альтернативой.





«Искусственный мех – это меньшее зло, чем использование натурального, но он также вредит экологии, – объясняет свою позицию дизайнер. – А овечья шерсть – это побочный продукт пищевой промышленности, который остается ненужным. Мы нашли ему применение».

Джерело: vogue.ua