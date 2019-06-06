Немецкий цирк использует голограммы вместо живых животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Кто сказал, что нельзя наслаждаться цирком с животными? Требуется лишь немного изобретательности, чтобы любоваться ими, не причинив им вреда

Мы должны отказаться от любых издевательств над животными, но можем продолжать восхищаться ими и найти другой способ продолжать наблюдать за ними. Именно это сделал цирк Ронкалли, ставший первой компанией, которая заменила животных голограммами.

Цирковые шоу появились приблизительно 250 лет назад. Их придумал Филипп Эстли. Он начал с акробатики на лошадях и понятия не имел, что произойдет много лет спустя.

Животных стали держать в тесных вольерах, и мучить их цирковыми представлениями на глазах у людей. К счастью, люди стали понимать, что это недопустимо, и все больше стран запрещают цирки и издевательства над животными.

А немецкий цирк Ронкалли пошел дальше. Они купили 11 лазерных проекторов Optoma ZU850, объективы BX-CTA03, расположили их в 32-метровой палатке, и получили фантастический результат.

Воссозданных животных можно увидеть под углом 360 градусов. Летучая рыба, скачущие лошади, танцующие слоны - и никакого насилия. Это инновационное предложение обещает произвести революцию в цирковой индустрии, какой мы ее знали.

Творчество человека можно использовать во благо, и этот цирк показывает, что всегда найдется решение, которое никому не повредит.

Джерело: boredpanda.com