Украинская певица рассказала, сколько ей стоило лечение рака в США

Артистка призналась, что онкологию у нее диагностировали в Украине

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет и работает в США, в сентябре прошлого года впервые призналась, что у нее был рак яичника.

В эфрире «Сніданку з 1+1» звезда поделиламь своим опытом борьбы с онкологией. По словам Мики, все началось с того, что у нее стал надуваться живот. Певица села на диету, думала, что просто поправилась, но это не помогло. Когда в Лос-Анджелесе Мика обратилась к врачу, он посоветовал ей еще тщательнее следить за диетой. Вскоре Ньютон прилетела в Украину и пошла к специалисту здесь:

«Приехала в Украину, пошла к врачу-гинекологу. Она говорит: «У тебя анализы прекрасные». У меня и гормоны были в порядке, и кровь, и витамин D. Все было идеально. И она мне делает УЗИ и говорит: «У тебя киста. Как ты ее не чувствуешь?», - вспомнила Мика.

Свои анализы Ньютон отправляла в три разных лаборатории, чтобы точно быть уверенной, что это рак. Как рассказала знаменитость, хотя она и лечилась в США, диагностировали ей рак здесь, в Украине. Кроме того, и первую операцию артистке сделали на родине.

«Моя первая операция была в Украине, очень качественно сделана. У нас есть специалисты, нашим врачам просто не хватает финансирования, приборов. Это все деньги и наши врачи просто выживают», - отметила Мика.

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