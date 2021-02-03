Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото

Певец удивил поклонников своими фото

Популярный певец Павел Зибров показал своим поклонникам архивные фото, на которых видно, как он выглядел без усов. При этом на снимках он изображен с братом.

Пост с фотографиями Зибров опубликовал в Instagram. Он рассказал, что его дочь Диана отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии после чего они как будто ожили.

«Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото», - написал Зибров.

Артист также посоветовал всем просмотреть свои старые альбомы, в которых есть фотографии из детства, а также снимки молодых родителей, фото с друзьями, с отдыха и т.д.

«В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память!» - отметил артист.

Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.