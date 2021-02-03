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    Шоу-биз

    Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото

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    Певец Павло Зибров - Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото
    Певец Павло Зибров

    Певец удивил поклонников своими фото

    Популярный певец Павел Зибров показал своим поклонникам архивные фото, на которых видно, как он выглядел без усов. При этом на снимках он изображен с братом.

    Пост с фотографиями Зибров опубликовал в Instagram. Он рассказал, что его дочь Диана отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии после чего они как будто ожили.

    «Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото», - написал Зибров.

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    Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото
    Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото
    Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото
    Невозможно узнать! Павло Зибров показал, как выглядел без усов: архивное фото
    Павел Зибров с братом (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

    Артист также посоветовал всем просмотреть свои старые альбомы, в которых есть фотографии из детства, а также снимки молодых родителей, фото с друзьями, с отдыха и т.д.

    «В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память!» - отметил артист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Павел Зибров
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