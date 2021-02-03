Известного рэпера обвинили в изнасиловании 100 девушек

40-летний рэпер T.I. за свою долгую карьеру успел получить девять музыкальных наград, в том числе несколько «Грэмми», а также сыграть в сериалах и фильмах, среди которых «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса» от

Фанаты в шоке от подробностей

Правда раскрылась после того, как бывшая подруга звезд Сабрина рассказала о своей непростой истории с ними

Недавно 42-летняя Сабрина Петерсон, артистка и бизнесвумен, рассказала СМИ о том, как разошлись ее пути с известным американским рэпером T.I. и его женой Тамекой Коттл, более известной как Тайни. Женщина призналась, что дружила с парой долгое время, но поссорилась с ней после того, как Тамека угодила в больницу, а рэпер угрожал Сабрине пистолетом. После этого ей в личные сообщения стали поступать истории от девушек, которым не удалось вовремя сбежать.

К Сабрине обращались пострадавшие разного возраста и с разным цветом кожи. Они рассказывали, как попадали на вечеринки к знаменитостям, польщенные приглашением от известной пары, и как там их уже накачивали наркотиками, избивали и насиловали. Чтобы не нарваться на неприятности, Клиффорд Харрис — младший, который прославился под псевдонимом T.I., и его жена угрожали жертвам расправой, если те хоть кому-то проболтаются, пишет The Sun.

«В 2016 году в Атланте я попала к ним в номер — они отобрали у всех телефоны, дали наркотики и сказали, что останутся только те, кто снимет одежду. Мне повезло, потому что там был мой друг Трой, который увел меня в другую комнату. Я видела, как T.I. таскал за собой девушек из спальни в ванную, из ванной в гостиную. Одна из них плакала, потому что хотела уйти, но ей не давали телефон, чтобы вызвать такси.

Я видела, как одна девушка потеряла сознание и ее положили в ванну, чтобы она не мешала. Я медсестра, поэтому я прокралась к ней, чтобы проверить ее пульс, он был, но слабый, а сама девушка дрожала и была не в себе. Прошло пять лет, но я до сих пор вспоминаю ее и гадаю, что с ней случилось...», - призналась анонимная свидетельница.

За одну вечеринку в руки рэпера могло попасть больше тридцати девушек, поэтому Сабрина не удивилась, когда сообщений о насилии становилось все больше и в итоге количество жертв достигло ста. Все девушки заявили в полицию, а бизнесвумен теперь ищет для них хороших психотерапевтов. Знаменитые супруги опровергли все обвинения, подчеркнув, что с Сабриной у них давняя история и женщина доставляет им неприятности уже около десяти лет.

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