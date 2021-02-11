Осужденный за смертельное ДТП российский актер рассказал о «покупке» свидетелей для суда

8 февраля артиста доставили в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний

Осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов на допросе раскрыл подробности своей сделки с лишенным статуса адвоката Эльманом Пашаевым. Слова актера приводит Telegram-канал Mash.

Артист признался, что Пашаев взял с него по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии Ефремов не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам актера, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

Ранее сообщалось, что Ефремов рассказал, как Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. По словам актера, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели Ефремова за рулем внедорожника.

8 февраля стало известно, что Михаила Ефремова доставили в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний. МВД возбудило его в ноябре 2020 года против трех человек, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Они заявляли, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Напоминаем, что 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит. В его крови обнаружены наркотики и алкоголь. Но артист уверяет - не помнит как его после аварии проверяли на алкоголь.

По словам защитника артиста Эльмана Пашаева, признавать вину преждевременно.

Поначалу Михаил Ефремов свою вину признал, однако впоследствии отказался от признания. Его адвокат заявил, что именно он убедил актера пойти на этот шаг, в то время как сам Ефремов готов понести наказание и отправиться в места лишения свободы

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