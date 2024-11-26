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80-річний Род Стюарт виступить у «легендарній» категорії на фестивалі Гластонбері-2025

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Род Стюарт на сцені під час свого концерту у Данії, 9 червня 2024 року

У 2002 році Стюарт був одним з основних хедлайнерів фестивалю у Гластонбері

Британський співак Род Стюарт підтвердив, що у червні наступного року, після 23-річної перерви, він знову виступить на сцені музичного фестивалю у Гластонбері, у категорії «Легенди». На той час йому вже виповниться 80 років. Про це повідомляє ВВС. 

Ця категорія традиційно вважається найпрестижнішою, оскільки для неї відведено часовий слот, який збирає на майданчику фестивалю найбільшу аудиторію: неділю після полудня.

Раніше у якості легенд Гластонбері вже виступали такі виконавці, як Доллі Партон, Даяна Росс та Кайлі Міноуг. Проте Стюарт стане першим музикантом, який виступить у цій категорії, маючи за плечима досвід хедлайнера цього фестивалю.

За словами самого співака, він дуже пишається зробленою йому пропозицією знову виступити на фестивалі і «більш ніж здатний порадувати своїх друзів на Гластонбері» у червні наступного року.

Про свою участь 79-річний Стюарт повідомив журналістам невдовзі після того, як заявив про намір «припинити масштабні світові турне» до кінця 2025 року.

«Я люблю те, що я роблю, і я роблю те, що мені подобається, – продовжив він. «Я в формі, у мене багато волосся і я можу пробігти 100 метрів за 18 секунд у віці 79 років». 

У 2002 році він був одним з основних хедлайнерів фестивалю, поряд з гуртами Coldplay і Stereophonics.

Тоді під час виступу Стюарт подякував організаторам заходу, публічно пророкувавши: «Не знаю, добре це чи погано, але як мінімум ще років 30 у запасі фестиваль у Гластонбері має».

Коментатори згадують, що під час концерту тоді Стюарт багато загравав з аудиторією, нерідко чепурився і позував для камер під час виконання хітів, кілька разів змінюючи костюм. Музикант завершив свій виступ хітом Sailing, який під вибухи феєрверків разом із ним співала багатотисячна аудиторія.

Нагадаємо, Род Стюарт прихистив багатодітну родину з України. Люди були змушені вивезти дітей подалі від російської агресії, а британець люб'язно запропонував винайняти для біженців-українців будинок та взяв на себе усі фінансові питання. Таке рішення він ухвалив після перегляду новин про загарбницьку війну, яку розв'язала Росія.

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Теги: фестиваль співак

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