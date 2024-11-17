Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»

Рок, джаз, шансон і навіть опера... Молоді та знані артисти виконали легендарні пісні співака по-новому

У Києві 16 листопада відбулося триб’ют-шоу «Найкращі пісні Миколи Мозгового». Відомі митці виконали у нових аранжуваннях найкращі пісні композитора, співака, Народного артиста України Миколи Мозгового, який помер у 2010 році.

Незабутній вечір у Національному палаці «Україна» організувала його донька, продюсерка Олена Мозгова. Вона була не лише ведучою творчого дійства, а й сама виконувала хіти батька. Шлях до цього концерту зайняв понад три роки. Концерт, який був запланований ще 2021 рік, спочатку відклала пандемія, потім – повномасштабна війна. Саме тому деякі переспівані хіти вже добре відомі слухачу, адже вони вже активно ротуються на радіо та ТБ.

Найкращі пісні маестро Мозгового у суботній вечір виконували Оксана Білозір, Людмила Монастирська, Віктор Павлік, Monatik, Максим Бородін, Геля Зозуля, Melovin, Volkanov, М’ята, Katya Chilly та Фома, Tayanna та ін. Загалом у шоу було 30 номерів під живий оркестр та з хореографічним супроводом.

Дмитро Монатік заспівав каверверсію на пісню Мозгового «Дивна ніч». Монатік осучаснив пісню в авторському стилі, надавши їй динамічний танцювальний ритм.

«Хоча з Миколою Мозговим ми не були особисто знайомі, мені здається, що я знаю його все життя. Для мене велика честь, що можу бути частиною геніальної творчості і бути одним з тих, хто проносить її крізь покоління», – сказав Монатік Олені Мозговій. За її словами, виконавець є одним із найадекватніших артистів в українському шоу-бізнесі, з ним працювати дуже легко.

Оксана Білозір вкотре взяла участь у вечора пам’яті Мозгового з піснею «Дві орелі», Віктор Павлик заспівав «Новоселицю». Саме в цьому селищі Микола Мозговий провів дитинство, навчався грі на баяні в музичній школі, де і проявились перші композиторські здібності майбутнього митця. Через багато років, ставши відомим, Мозговий написав пісню - освідчення в любові містові свого дитинства – «Новоселиця».

Христина Охітва виконала хіт Юрія Рибчинського і Миколи Мозгового «Знов я у гори іду». До речі, цю пісню першим заспівав легендарний Василь Зінкевич.

Музичний проєкт Luiku виконав кавер-версію пісні Миколи Мозгового «Карпатські квіти». Katya Chilly разом із Сергієм Фоменко («Фома») вперше виконали пісню «Горицвіт».

Максим Бородін, який вже відомий виконанням пісень як «Якби не ти» та «Скажи мені», переспівав чуттєву пісню Мозгового «Кохана».

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фото: Lilia Ruban

Співак та композитор Дмитро Волканов, який показує себе в досить незвичному жанрі для молоді – шансоні, виконав пісню «Горянку» на музику Мозгового.

Як вже повідомляв «Главком», серед артистів, що взяли участь у концерті пам’яті, відзначився співак Melovin. Його проникливе виконання хіта «Кришталь горить» (більш відома в народі назва «Троянда-ружа») спровокувало овації. Цікавий факт: коли цю пісню виконували артисти-чоловіки, то вони змінювали слова «у час прощання, мій коханий…» на «у час прощання-розставання». Зокрема саме такий текст з «прощанням-розставанням» використовував сам Мозговий, виконуючи пісню на свою музику. Проте Melovin став першим чоловіком-виконавцем, котрий не став змінювати слова. Співак звернувся до коханого.

Нагадаємо, продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.

19 жовтня у Палаці «Україна» пройшов вечір пам’яті народного артиста України Віталія Білоножка. Родина співака зібрала в цей вечір на одній сцені кілька десятків колег, які згадували артиста та виконували його пісні. «Главком» розповідає, як пройшов концерт.