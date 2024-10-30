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Родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сім'я фронтмена гурту «Мандри» перебуває в Іспанії, яка зараз потерпає від негоди
фото: Сергі́й Фоменко/Facebook

Фома із «Мандрів» запевнив, що з його родиною усе гаразд 

Південь та схід Іспанії накрили зливи, які призвели до повеней. У країні скасовано авіарейси та перекрито рух поїздів. Фронтмен та вокаліст українського гурту «Мандри» Сергі́й Фоменко, відомий як Фома, оприлюднив фото наслідків негоди із іспанської провінції Валенсія. 

Родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії фото 1

«Катастрофічні наслідки урагану в провінції Валенсія в Іспанії . Станом на зараз 51 загиблих . Затоплені міста і містечка», – написав Фома у Facebook.

Родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії фото 2

Дописувачі під постом Фоми поцікавилися, чи все гаразд із родиною музиканта, яка судячи із коментарів, перебуває в Іспанії. Співак повідомив, що з його близькими усе добре. «Слава Богу мої в порядку. Дякую», – зазначив співак.

Родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії фото 3

До відома, Фома ретельно приховує від загалу своє приватне життя, рідко коментує питання про родину у публічному просторі. Утім у 2015 році він повідомив, що вдруге став батьком,  у нього з дружиною Надією Максименко народилася донька. «10 годин літаком з Америки до України, по приземленню одразу до пологового будинку. Сьогодні я ще раз став татусем)))) Дівчинка!!!! Всі параметри чудові)))), Дякую Надя !!!!!!!!! тепер маємо сина і доню», – написав тоді виконавець.

Фома з дружиною Надією Максименко
Фома з дружиною Надією Максименко

Нагадаємо, влада Валенсії повідомила про численні жертви, однак не назвала точну цифру. У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

 

 

Теги: стихійні лиха Іспанія влада співак музикант

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