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«Двійник Винника» визнав: його просуває колишній директор кумира «вовчиць»

Ірина Бура
glavcom.ua
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Андрія Кравченка просуває колишній директор кумира «вовчиць»
колаж: glavcom.ua

Кравченко довгий час приховував зв'язок із колишнім концертним директором Винника

Версія про те, що за Андрієм Кравченком, виконавцем, який копіює Олега Винника, стоять колишні продюсери улюбленця «вовчиць», підтвердилася. Сам Кравченко це визнав в інтерв'ю РБК.

Зокрема, співак розказав, що він особисто ініціював зустріч з колишнім концертним директором Винника, контакт якого йому начебто дала їхня спільна знайома лікарка. 

«А потім в мене сталася невелика ситуація з моїми минулими концертними директорами. І я вирішив, що потрібно зараз спробувати змінювати команду. Так і вийшло з ним піти на контакт», – розказав свою версію співак.

Кравченко також запевнив, що попри звинувачення у копіюванні Винника, він не йде творчим шляхом цього артиста, адже повторити його начебто неможливо.

До слова, Олег Винник під час війни зазнає масованих атак чорного піару, які мають вигляд замовних. Зокрема, артиста, який має німецьке громадянство, засуджують у мережі за те, що він... виїхав за кордон після вторгнення, а не пішов на фронт. При цьому «новий Винник» Андрій Кравченко набагато молодший за віком, має український паспорт та військову спеціальність, але, як відомо, також не служить і при цьому не має жодних проблем з хейтерами.

Нагадаємо, нещодавно до атак на Олега Винника долучився продюсер Вадим Лисиця. Він почав розказувати, що начебто суперпопулярний артист під час війни тікав за кордон у багажнику авто.

Тим часом сам Олег Винник після тривалої паузи випустив нову пісню, приуроченої до Дня Незалежності України. Однак не всі українці позитивно оцінили спробу артиста повернутися на сцену. Про прем'єру пісні повідомила офіційна представниця артиста Валерія Барон у соціальних мережах.

Також ведучий і поет Петро Мага в інтерв'ю Rostyslove Production заявив, що артиста Олега Винника обікрали псевдоволонтери та погрожували йому вбивством.

А українська співачка Оля Полякова шокувала розповіддю про те, як співак Олег Винник начебто кинув її на чималі гроші та просто зник. Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек «Длинноногое счастье». Виконавці встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було €150 тис.

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Теги: війна Олег Винник кордон Андрій Кравченко співак фронт шоу-біз

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