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Фестиваль «Кураж» повертається на ВДНГ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фестиваль «Кураж» повертається на ВДНГ
фото: Кураж/Facebook

Організатори скоро анонсують нову назву фестивалю та перші деталі

Благодійна фестиваль «Кураж» змінює локацію, він проведе свій останній різдвяний маркет у просторі Garage на вулиці Межигірській, 82, після чого змінить локацію на – ВДНГ. Про це повідомила засновниця фестивалю Альона Гудкова.

Просторий павільйон №9 з великими арками, вікнами та фонтаном стане новим місцем проведення «Куража».  Організатори скоро анонсують нову назву фестивалю та перші деталі.

«Це була любов з першого погляду. Павільйон номер дев'ять. До мурах, до вибуху ідей у голові. Рішення з'явилося миттєво: ми повертаємось на ВДНГ, у цей павільйон. Бо треба жити, попри все. Створювати, мріяти, давати вихід творчості, зустрічатись, бути разом», – написала Гудкова.

Починаючи з 2014 року, фестиваль «Кураж» проходив на артзаводі «Платформа», але у 2018 році його перенесли до 19-го павільйону на ВДНГ. У 2021 році команда фестивалю залишила цю локацію, після чого «Кураж» не проводився до червня 2023 року, коли новим місцем для заходу став гастрокомплекс Garage на вулиці Межигірській.

Раніше повідомлялося, що на території Виставкового центру будівельна техніка зносить павільйон №19. Альона Гудкова, засновниця ярмарку «Кураж», який до осені 2021 року базувався у павільйоні №19, повідомила, що ВДНГ не подовжила контракт саме через будівництво президентського університету.

Теги: фестиваль Київ ярмарок

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