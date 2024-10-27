Юрій та його кохана Валерія познайомилися два роки тому, і відтоді їх любов тільки міцнішала

Вогнеборці привітали колегу з одруженням

Київські рятувальники відзначили радісну подію – одруження колеги. Шлюб узяв Юрій Тригуб – начальник рятувального відділення спеціалізованої аварійно-рятувальної групи ЧСРР СДПРЗ. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

Юрій та його кохана Валерія познайомилися два роки тому, і відтоді їх любов тільки міцнішала.

Після урочистої церемонії молодята разом із друзями вирушили до Частини спеціальних рятувальних робіт, де Юрій працює, і де кожної зміни бореться за людські життя. Важка праця рятувальника, але для нього – це покликання.

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Колеги щиро привітали новостворену родину. Також молодята влаштували фото сесію на фоні пожежної техніки.

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