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Київські рятувальники відзначили радісну подію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Київські рятувальники відзначили радісну подію
Юрій та його кохана Валерія познайомилися два роки тому, і відтоді їх любов тільки міцнішала
фото: ДСНС Києва/Facebook

Вогнеборці привітали колегу з одруженням

Київські рятувальники відзначили радісну подію – одруження колеги. Шлюб узяв Юрій Тригуб – начальник рятувального відділення спеціалізованої аварійно-рятувальної групи ЧСРР СДПРЗ. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

Юрій та його кохана Валерія познайомилися два роки тому, і відтоді їх любов тільки міцнішала.

Після урочистої церемонії молодята разом із друзями вирушили до Частини спеціальних рятувальних робіт, де Юрій працює, і де кожної зміни бореться за людські життя. Важка праця рятувальника, але для нього – це покликання.

5 фото
На весь екран

Колеги щиро привітали новостворену родину. Також молодята влаштували фото сесію на фоні пожежної техніки.

Нагадаємо, популярний український співак таємно одружився та вперше розповів про своє весілля

Також актриса, що грає легендарну «конотопську відьму» у Театрі Франка, замилувала весільними фото

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Теги: весілля рятувальники актриса праця співак одруження

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