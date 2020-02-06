Платье с декольте Анджелины Джоли признали лучшим за всю историю «Оскара» (фото)



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До 92-й церемонии премии «Оскар» осталось всего три дня

В преддверии всеми ожидаемого события в Сети провели голосование, чтобы выбрать лучший звездный наряд с красной дорожки мероприятия за все время

В опросе британского онлайн-магазина приняло участие свыше четырех тысяч поклонников моды. Они выбрали десятку лучших платьев из ста предложенных. Победительницей голосования стала Анджелина Джоли. Пользователи признали ее шелковое платье Marc Bouwer, которое она надела в 2004 году, лучшим за всю историю «Оскара». Неудивительно, что образ стал иконическим - актриса выглядела как греческая богиня.

Платье подчеркнуло изящную фигуру Анджелины. Пикантную область декольте Джоли дополнила роскошным ожерельем с драгоценными камнями. Макияж в нюдовых тонах и элегантная прическа завершили идеальный look.

В рейтинг также попала Шарлиз Терон. Ее мерцающее платье Gucci, в котором она появилась на красной дорожке «Оскара» в 2004 году, оказалось на четвертой строчке. А вот Николь Кидман в алом платье Balenciaga заняла лишь шестое место. Актриса выглядела превосходно, но пользователи остались благосклонны к менее ярким нарядам.