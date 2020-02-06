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    Шоу-биз

    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера

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    <p>29-летняя Марго Робби активно посещает мероприятия, приуроченные к выходу ее нового фильма &laquo;Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн&raquo;</p> <div></div> - Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера

    29-летняя Марго Робби активно посещает мероприятия, приуроченные к выходу ее нового фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

    Актриса приехала на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где произвела фурор

    Австралийская звезда, 29-летняя Марго Робби предстала на премьере «Хищных птиц» в белом блейзере с экстравагантным вырезом декольте. Под него Робби не надела белье, поэтому образ получился крайне пикантным. Блондинке все же удалось не оконфузиться с таким вырезом. Марго слегка придерживала края жакета, чтобы не оголить грудь.

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    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера
    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера
    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера
    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера
    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера
    Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера

    Робби также приняла участие в съемках ток-шоу «The View» на телеканале ABC. Папарацци успели поймать Марго, когда та шла к студии. На ней был белый укороченный топ, кожаные брюки и терракотовый плащ.

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