Эпатажная Марго Робби вышла в свет в жакете без бюстгальтера



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29-летняя Марго Робби активно посещает мероприятия, приуроченные к выходу ее нового фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Актриса приехала на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где произвела фурор

Австралийская звезда, 29-летняя Марго Робби предстала на премьере «Хищных птиц» в белом блейзере с экстравагантным вырезом декольте. Под него Робби не надела белье, поэтому образ получился крайне пикантным. Блондинке все же удалось не оконфузиться с таким вырезом. Марго слегка придерживала края жакета, чтобы не оголить грудь.

Робби также приняла участие в съемках ток-шоу «The View» на телеканале ABC. Папарацци успели поймать Марго, когда та шла к студии. На ней был белый укороченный топ, кожаные брюки и терракотовый плащ.