Daryss минулого року не пройшла до суперфіналу відбору Люксембургу на Євробачення-2026

Російська співачка Daryss не потрапила до списку учасників національного відбору Люксембургу на Євробачення-2027. Про це повідомляє «Главком».

Люксембурзький відбір пройде без росіянки

Місцевий мовник RTL оголосив імена восьми виконавців, які змагатимуться за право представляти країну на пісенному конкурсі, однак серед них артистки немає. Хоча Daryss, справжнє ім'я якої Дарія Сокова, брала участь у відбіркових прослуховуваннях, що відбувалися протягом двох днів. Після кожного прослуховування члени журі оцінювали вокальні здібності виконавців, їхню творчу індивідуальність і сценічну присутність.

У підсумку до фіналу пройшли вісім учасників: Debbie M, Hugo One, Jaya, Kim, Layso Roy, Maya Maunet, Patricia Venâncio та Perrine Thomas. Таким чином, Daryss вдруге поспіль не матиме нагоди представляти Люксембург на Євробаченні.

Фінал Luxembourg Song Contest 2027 відбудеться 30 січня на арені Rockhal у місті Бельваль. Переможця визначать за комбінованою системою, яка передбачає голосування глядачів та оцінки міжнародного журі. Він отримає право представляти Люксембург на 71-му пісенному конкурсі Євробачення.

Невдача другий рік поспіль

У 2026 році співачка вже брала участь у Luxembourg Song Contest із композицією Melusina. Перед фіналом вона була серед найпомітніших претенденток на перемогу: зокрема, очолювала опитування німецького фанатського ресурсу ESC kompakt.

Однак результат конкурсу виявився невдалим для артистки. Попри статус однієї з головних фавориток, Daryss не змогла потрапити навіть до суперфіналу. За підсумками першого етапу вона посіла п'яте місце серед восьми учасників: журі поставило її на четверту позицію, а глядачі – аж на сьому. Перемогу ж тоді здобула Eva Marija з піснею Mother Nature, отримавши загалом 222 бали. Саме вона представляла Люксембург на Євробаченні-2026.

Нагадаємо, що співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027.