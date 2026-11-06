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Нацвідбір на Євробачення-2027: учасники подали найменше пісень за шість років

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Суспільне розкрило кількість заявок, які боротимуться за участь на конкурсі в Болгарії
фото: Суспільне

Суспільне розкрило перші деталі прийому заявок українського відбору на Євробачення

Суспільне Мовлення оголосило, що організатори отримали 217 заявок від 201 артиста на участь у Національному відборі на Євробачення-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Як закінчився процес прийому заявок?

Подача заявок тривала з 15 вересня до 2 листопада 2026 року. За цей час надійшли анкети від 153 сольних виконавців і 48 гуртів. Вісім музикантів уже брали участь у Національних відборах попередніх років. Крім українців, спробувати свої сили вирішили артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Наразі організатори розпочали попередній відбір, за підсумками якого сформують лонглист учасників. Їм запропонують укласти договір із Суспільним до 24 листопада. Імена музикантів, які продовжать боротьбу за місце у фіналі, оголосять пізніше.

Враження від заявок

Виконавча продюсерка Євробачення Оксана Скибінська зазначила, що цьогорічні заявки можуть стати можливістю відкрити нові імена української музики, а також почути нові роботи вже відомих виконавців. За її словами, організатори навіть розглядають можливість розширення лонглиста, щоб представити більше різноманітних пісень.

Натомість музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Pianoboy повідомив, що серед поданих робіт є чимало композицій, які він вважає перспективними. Водночас музикант заінтригував кількома несподіваними заявками. «Чимало музикантів, яких вважаю готовими до Нацвідбору в усіх сенсах – вокально, репертуарно, психологічно та кар'єрно, – змогли створити пісні й подати заявки. Також у заявках є декілька сюрпризів, на які не очікував», – розповів Шуров.

Окремо продюсер звернув увагу на дедалі помітнішу роль штучного інтелекту у створенні музики. За його словами, у демоверсіях пісень дедалі частіше використовують згенеровані бек-вокали та оркестрові партії. На цьому тлі, вважає Шуров, особливо вирізняються композиції, над якими працювали команди музикантів.

Антирекорд Відбору 

Як повідомляє спеціалізоване медіа «Єврофани», попри здавалося б значну кількість заявок ця кількість є однією з найменших за останні шість років. До прикладу, минулого року мовник отримав 451 пісню, а 2022 – 284. Однак ще менше заявок, ніж цьогоріч було у 2021 році. Тоді, щоправда, представник України на конкурсі вже був обраний, адже гурту Go_A дали право повторно виступити після скасування Євробачення у 2020 році. 

Повний рейтинг виглядає так:

  1. Нацвідбір-2026 – 451 заявка
  2. Нацвідбір-2024 – 389 заявок
  3. Нацвідбір-2023 – 384 заявки
  4. Нацвідбір-2025 – 369 заявок
  5. Нацвідбір-2022 – 284 заявки
  6. Нацвідбір-2027 – 217 заявок

Нагадаємо, що під час сьомого прайму «Фабрики зірок» стало відомо, хто з конкурсантів шоу подав заявку на Національний відбір України на Євробачення-2027

Теги: Євробачення Дмитро Шуров

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