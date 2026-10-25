Дитяче Євробачення 2026: оголошення результатів фіналу (оновлюється)

Дитяче Євробачення 2026 відбувалося на Мальті у місті Та'Калі

Зовсім скоро визначиться переможець Дитячого Євробачення 2026

Почалася найцікавіша частина Дитячого Євробачення 2026 – оголошення балів журі і глядачі. У цій новині «Главком» проведе текстову трансляцію результатів Дитячого Євробачення 2026.

Детальне голосування журі

Нідерланди віддають 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!

Кіпр віддає 12 балів Вірменії, Україна отримує 1 бал!

Португалія віддає 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!

Чорногорія віддає 12 балів Сан-Марино, Україна отримує 3 бали!

Сан-Марино віддає 12 балів Албанії, Україна отримує 2 бали!

Франція віддає 12 балів Грузії, Україна отримує 4 бали!

Польща віддає 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!

Вірменія віддає 12 балів Кіпру, Україна отримує 1 бал!

Мальта віддає 12 балів Іспанії, Україна отримує 2 бали!

Італія віддає 12 балів Грузії, Україна не отримала балів!

Україна віддає 12 балів Польщі!

Північна Македонія віддає 12 балів Франції, Україна отримує 3 бали!

Ірландія віддає 12 балів Нідерландам, Україна не отримала балів!

Албанія віддає 12 балів Вірменії, Україна отримала 1 бал!

Грузія віддає 12 балів Мальті, Україна отримала 1 бал!

Іспанія віддає 12 балів Франції, Україна отримала 5 балів!

Детальне голосування глядачів

Північна Македонія отримує від глядачів 51 бал!

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Нагадаємо, що українська юна співачка Еріка Колесніченко виступила на сцені Дитячого Євробачення 2026 зі своєю піснею Not a Lullaby.