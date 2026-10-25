Дитяче Євробачення 2026: оголошення результатів фіналу (оновлюється)
Зовсім скоро визначиться переможець Дитячого Євробачення 2026
Почалася найцікавіша частина Дитячого Євробачення 2026 – оголошення балів журі і глядачі. У цій новині «Главком» проведе текстову трансляцію результатів Дитячого Євробачення 2026.
Детальне голосування журі
Нідерланди віддають 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!
Кіпр віддає 12 балів Вірменії, Україна отримує 1 бал!
Португалія віддає 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!
Чорногорія віддає 12 балів Сан-Марино, Україна отримує 3 бали!
Сан-Марино віддає 12 балів Албанії, Україна отримує 2 бали!
Франція віддає 12 балів Грузії, Україна отримує 4 бали!
Польща віддає 12 балів Франції, Україна отримує 5 балів!
Вірменія віддає 12 балів Кіпру, Україна отримує 1 бал!
Мальта віддає 12 балів Іспанії, Україна отримує 2 бали!
Італія віддає 12 балів Грузії, Україна не отримала балів!
Україна віддає 12 балів Польщі!
Північна Македонія віддає 12 балів Франції, Україна отримує 3 бали!
Ірландія віддає 12 балів Нідерландам, Україна не отримала балів!
Албанія віддає 12 балів Вірменії, Україна отримала 1 бал!
Грузія віддає 12 балів Мальті, Україна отримала 1 бал!
Іспанія віддає 12 балів Франції, Україна отримала 5 балів!
Детальне голосування глядачів
Північна Македонія отримує від глядачів 51 бал!
Оновлюється......
Нагадаємо, що українська юна співачка Еріка Колесніченко виступила на сцені Дитячого Євробачення 2026 зі своєю піснею Not a Lullaby.
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