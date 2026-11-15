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Євробачення планує розширення: після Азії конкурс може прийти до ще одного регіону світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Євробачення може стати ще більш глобальним конкурсом
фото: Mummi Lu

У власника прав на конкурс з'явилися амбітні плани щодо розширення

Після успішного дебюту Євробачення в Азії компанія Voxovation, яка володіє глобальними правами на трансляцію конкурсу, розглядає можливість створення ще одного регіонального формату – цього разу потенційним майданчиком для музичного змагання може стати арабський світ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovoix.  

Нова ідея для конкурсу

Приводом для обговорень стало додавання арабського світу до переліку потенційних ринків розширення на офіційному сайті Voxovation. Ідеться про можливий запуск Eurovision Arab World – конкурсу, який об'єднає представників 22 країн: від Єгипту, Марокко та Алжиру до Саудівської Аравії, Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів. До списку також входять Ірак, Йорданія, Ліван, Сирія, Туніс, Лівія, Оман, Бахрейн, Кувейт, Ємен, Судан, Сомалі, Мавританія, Джибуті, Коморські Острови та Палестина.

У Voxovation описують потенційний проєкт як телевізійну подію, покликану об'єднати країни з багатою історією та сучасними амбіціями за допомогою музики. За задумом компанії, конкурс має поєднати емоційність і видовищність Євробачення з культурними традиціями арабського регіону.

Не перша спроба розширити конкурс

Ідея створити музичне змагання для країн Близького Сходу та Північної Африки з'явилася задовго до нинішніх планів. Європейська мовна спілка вперше публічно згадала про таку можливість ще у 2007 році. Попри те, що права на трансляцію були доступні для потенційного організатора, переговори поступово припинилися приблизно у 2009-му.

Якщо Eurovision Arab World усе ж запустять, це стане шостою пропозицією Voxovation щодо виходу бренду Євробачення на нові ринки. Серед інших напрямків компанія розглядала Канаду, Індію, Латинську Америку та США. Канаду згодом включили до основного конкурсу, а в Сполучених Штатах у 2022 році відбувся American Song Contest. Азійська версія Євробачення також уже провела свій перший конкурс, а ось конкурс для Латинської Америки поки що не отримав свій шанс побачити світ. 

Нагадаємо, що співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027

Теги: Євробачення

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