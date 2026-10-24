Гайя Каукі закрила очі на війну в Україні, взявши участь у фестивалі в Росії

Мальтійська співачка Гайя Каукі, яка стане однією з трьох ведучих Дитячого Євробачення 2026, відвідувала російське Сочі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Bridge Media.

Поїздка у Росію на «Нову хвилю»

Уже о 22:00 Гайя Каукі разом з Дестіні Чукуньєре та Кіаном Кутажаром з'явиться на сцені дитячого конкурсу у Та'Калі як одна з ведучих конкурсу. Однак увагу української спільноти привернув не скільки поява Каукі серед тріо ведучих, а її позиція щодо війни РФ з Україною.

Як повідомляє видання The Bridge Media, Каукі двічі відвідувала РФ. Спершу це сталося у 2015 році, після того як Росія анексувала Крим та почала військові дії на Донбасі. Однак тоді Каукі було 12 років, і вона змагалася на музичному дитячому конкурсі «Дитяча Нова хвиля». Через це її дії можна цілком пояснити, адже вона могла не знати про політичний контекст у такому юному віці.

Проте зовсім іншу реакцію викликала її поїздка у Сочі у 2024 році. Здавалося б, мета поїздки пояснювалася так само: цього разу Каукі брала участь у дорослій версії «Нової хвилі». Однак контекст її участі був абсолютно іншим: ця «Нова хвиля» проводилася у країні, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну, тероризуючи наше населення. Ба більше, це було перше проведення конкурсу з початку війни, що додавало цинізму поїздки.

Каукі це цілком не зупинило, бо вона з захопленням розповідала про свою поїздку до Росії. У своїх соціальних мережах мальтійська співачка ділилася світлинами виступів, а також висловлювала захоплення від участі у конкурсі. Щоправда, у Сочі вона провалилася: Гайя посіла лише шосте місце, не підтримавши своє реноме переможниці.

Важливо також зазначити, що фестиваль у Сочі відзначав низку пропагандистських артистів. Зокрема, свої ювілеї святкували Стас Михайлов, який внесений у санкційний список України через підігравання путінському режиму, та Андрій Губін, який недоречно висловлювався про Херсон. Також на Новій хвилі виступали Філіп Кіркоров та Ані Лорак, які теж є маріонетками Москви.

Хто така Гайя Каукі?

Гайя Каукі є авторкою першої перемоги для Мальти на Дитячому Євробаченні. Іронії ситуації з Каукі додає те, що вона посіла перше місце на конкурсі у Києві, обійшовши українську виконавицю Софію Тарасову на дев'ять балів за підсумками голосування.

Вона також неодноразово оголошувала бали Мальти на Дитячому Євробаченні: їй була надана така можливість у 2016 та 2022 році.

Нагадаємо, що переможниця Євробачення Dara потрапила до афіші фестивалю з росіянами.