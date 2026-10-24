Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Скандал на Дитячому Євробаченні 2026: одна з ведучих конкурсу їздила в Росію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Гайя Каукі вирішила похвалитися своєю поїздкою у Сочі у своїх соціальних мережах
фото: ESC Covers

Гайя Каукі закрила очі на війну в Україні, взявши участь у фестивалі в Росії

Мальтійська співачка Гайя Каукі, яка стане однією з трьох ведучих Дитячого Євробачення 2026, відвідувала російське Сочі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Bridge Media

Поїздка у Росію на «Нову хвилю»

Уже о 22:00 Гайя Каукі разом з Дестіні Чукуньєре та Кіаном Кутажаром з'явиться на сцені дитячого конкурсу у Та'Калі як одна з ведучих конкурсу. Однак увагу української спільноти привернув не скільки поява Каукі серед тріо ведучих, а її позиція щодо війни РФ з Україною. 

Як повідомляє видання The Bridge Media, Каукі двічі відвідувала РФ. Спершу це сталося у 2015 році, після того як Росія анексувала Крим та почала військові дії на Донбасі. Однак тоді Каукі було 12 років, і вона змагалася на музичному дитячому конкурсі «Дитяча Нова хвиля». Через це її дії можна цілком пояснити, адже вона могла не знати про політичний контекст у такому юному віці. 

Проте зовсім іншу реакцію викликала її поїздка у Сочі у 2024 році. Здавалося б, мета поїздки пояснювалася так само: цього разу Каукі брала участь у дорослій версії «Нової хвилі». Однак контекст її участі був абсолютно іншим: ця «Нова хвиля» проводилася у країні, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну, тероризуючи наше населення. Ба більше, це було перше проведення конкурсу з початку війни, що додавало цинізму поїздки. 

Каукі це цілком не зупинило, бо вона з захопленням розповідала про свою поїздку до Росії. У своїх соціальних мережах мальтійська співачка ділилася світлинами виступів, а також висловлювала захоплення від участі у конкурсі. Щоправда, у Сочі вона провалилася: Гайя посіла лише шосте місце, не підтримавши своє реноме переможниці. 

Важливо також зазначити, що фестиваль у Сочі відзначав низку пропагандистських артистів. Зокрема, свої ювілеї святкували Стас Михайлов, який внесений у санкційний список України через підігравання путінському режиму, та Андрій Губін, який недоречно висловлювався про Херсон. Також на Новій хвилі виступали Філіп Кіркоров та Ані Лорак, які теж є маріонетками Москви. 

Хто така Гайя Каукі?

Гайя Каукі є авторкою першої перемоги для Мальти на Дитячому Євробаченні. Іронії ситуації з Каукі додає те, що вона посіла перше місце на конкурсі у Києві, обійшовши українську виконавицю Софію Тарасову на дев'ять балів за підсумками голосування. 

Вона також неодноразово оголошувала бали Мальти на Дитячому Євробаченні: їй була надана така можливість у 2016 та 2022 році. 

Нагадаємо, що переможниця Євробачення Dara потрапила до афіші фестивалю з росіянами

Теги: Євробачення Кіркоров Ані Лорак Андрій Губін дитяче євробачення конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба за перемогу на Дитячому Євробаченні 2026 буде особливо напруженою
Дитяче Євробачення 2026: хто є головними фаворитами конкурсу
Сьогодні, 20:17
Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026 з піснею Not a Lullaby
Дитяче Євробачення 2026: де дивитися та як голосувати
Сьогодні, 12:49
19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо
19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо
9 жовтня, 13:08
Україна є одним з лідерів Дитячого Євробачення упродовж останніх років
Хто складе конкуренцію Еріці Колесніченко? Визначилися всі учасники Дитячого Євробачення-2026
7 жовтня, 21:11
Daniel Žižka представляв Чехію на Євробаченні-2026
Чехія відмовилася від участі в Євробаченні-2027: названо причину
6 жовтня, 14:19
Тетяна Генріх у 2022 році стала «Міс Німеччина»
Німецька модель Тетяна Генріх проміняла подіум на боксерський ринг
5 жовтня, 23:23
На фестивалі очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Трамп розпорядився скоротити популяцію інвазивних комарів у Вашингтоні на 90%, а кліщів – на 50% до 2028 року
Трамп наказав знищити комарів та кліщів у Вашингтоні
1 жовтня, 05:48
Марко Сердинський є фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026
Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)
28 вересня, 09:57

Шоу-біз

Скандал на Дитячому Євробаченні 2026: одна з ведучих конкурсу їздила в Росію
Скандал на Дитячому Євробаченні 2026: одна з ведучих конкурсу їздила в Росію
Дитяче Євробачення 2026: хто є головними фаворитами конкурсу
Дитяче Євробачення 2026: хто є головними фаворитами конкурсу
Дмитро Дікусар у день свого 41-річчя показав нове фото у військовій формі
Дмитро Дікусар у день свого 41-річчя показав нове фото у військовій формі
Дитяче Євробачення 2026: де дивитися та як голосувати
Дитяче Євробачення 2026: де дивитися та як голосувати
Відома продюсерка розкритикувала стан Жовтневого палацу, який тепер проводить більше концертів, ніж Палац «Україна»
Відома продюсерка розкритикувала стан Жовтневого палацу, який тепер проводить більше концертів, ніж Палац «Україна»
Брат Меган Маркл звинуватив батька у зберіганні дитячої порнографії
Брат Меган Маркл звинуватив батька у зберіганні дитячої порнографії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Сьогодні, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua