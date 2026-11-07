Перші ставки на перемогу Євробачення-2027: хто лідер та яке місце в України

Букмекери дуже позитивно оцінюють шанси українського представника на перемогу

Букмекери оприлюднили перші прогнози щодо переможця Євробачення-2027, яке пройде у Бургасі у травні 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Fun.

Дуже ранні прогнози букмекерів

Перші котирування з'явилися невдовзі після оголошення першого учасника майбутнього конкурсу. Їх очолив Ізраїль із коефіцієнтом 2,75, що є доволі сміливою заявкою, адже коефіцієнт подібного рівня зазвичай притаманний ситуації, коли відомі всі учасники та пісні конкурсу. Пояснюється це тим, що Ізраїль останніми роками демонструє стабільно високі результати, значною мірою завдяки підтримці глядачів під час телеголосування. Так, починаючи з 2023 року, країна чотири рази поспіль потрапляла до п'ятірки найкращих.

Друге місце в букмекерському рейтингу посідає Швеція. Попри невдалий виступ на конкурсі у 2026 році, ця країна традиційно залишається одним із найсильніших учасників Євробачення завдяки своєму масштабному відбору Melodifestivalen та потужним авторам, до яких звертаються за допомогою виконавці з різних країн Європи. Швеція також ділить рекорд за кількістю перемог. Наразі коефіцієнт на її тріумф у Болгарії становить 3,00.

Трійку фаворитів замикає Італія з коефіцієнтом 4,00. Італійська делегація може похвалитися дев'ятьма поспіль потрапляннями до першої десятки. За цей період країна здобула одну перемогу та одного разу посіла друге місце. Ця країна також має шанси на перемогу, адже журі стабільно нагороджують Італію високими балами, а глядачі теж не лишають її без підтримки.

Які шанси України та інших учасників

Цікаво, що одразу за трійкою опинилася Україна. Наша потенційна перемога оцінилася коефіцієнтом 4,5, що свідчить про статус раннього фаворита. Україна має реноме одного з найсильніших учасників конкурсу: починаючи з 2021 року наші представники жодного разу не були нижче дев'ятого місця. Також додає упевненості і те, що на Національний відбір подалися досвідчені виконавці, заявки яких можуть бути якісними та взяти високе місце на конкурсі.

До першої десятки також увійшли Канада, Франція, Норвегія, Швейцарія, Фінляндія та Греція. Для Канади Євробачення-2027 стане дебютним у статусі учасника конкурсу. Варто зазначити, що Кіпр, який наразі є єдиною країною з уже визначеним представником на майбутньому змаганні, посідає 17-те місце. Найменше шансів на перемогу букмекери відводять Великій Британії.

Водночас ці прогнози поки що мають попередній характер. Пісні 35 країн, які змагатимуться на Євробаченні-2027, ще не обрані, тому ці котирування носять лише ознайомчий характер. Як приклад занадто впевнених прогнозів можна назвати Латвію-2022: через те, що у національному відборі цієї країни брала участь співачка Aminata, яка є авторкою найкращого результату в історії Латвії, країна була у десятці фаворитів. Однак після того, як Aminata посіла друге місце, котирування різко обвалилися, а країна і взагалі не потрапила до фіналу конкурсу.

Нагадаємо, що Нацвідбір-2027 отримав найменше заявок за шість років.