Дитяче Євробачення 2026: хто є головними фаворитами конкурсу

Боротьба за перемогу на Дитячому Євробаченні 2026 буде особливо напруженою

Розповідаємо про головних претендентів на перемогу в конкурсі

24 жовтня о 22:00 розпочнеться Дитяче Євробачення 2026, яке пройде у мальтійському Та'Калі. У цій новині «Главком» розповість про основних фаворитів конкурсу.

1. Вірменія: Naré – Boo!

Вірменія демонструє доволі сильні результати на Дитячому Євробаченні. Ця країна жодного разу не опускалася нижче дев'ятого місця, а за останні п'ять років чотири рази потрапляла до п'ятірки найкращих. Продовжити успішну серію Вірменія може й цього року, адже її представить Наре Керобян із піснею Boo!

Вірменія вирішила зробити ставку на енергетику та хітовість композиції, яка легко запам'ятовується вже з першого прослуховування. Пісня одразу задає тон рядком Baddie, are you ready? («Крутишка, ти готова?») і поступово підводить слухача до приспіву. За стилістикою він може нагадати українським глядачам творчість відомого гурту Freedom Jazz, а далі композиція переходить у швидку речитативну частину, яка додає їй динаміки.

Заявка Вірменії втілює все те, за що глядачі люблять Дитяче Євробачення: яскраву подачу, запальний ритм, мелодію, яка залишається в голові, та простір для ефектного сценічного номера. Саме завдяки поєднанню цих складових Наре може претендувати на місце серед лідерів конкурсу.

2. Іспанія: Lucas Paulano – Cuore bello (te quiero, te quiero)

Іспанія опинилася у виграшній позиції, адже саме вона закриватиме цьогорічне шоу. Країна знову вирішила покластися на баладу, однак цього разу її заявка особливо припала до душі єврофанам.

Назва пісні, яку виконає Лукас Паулано, водночас є і головним хуком композиції. Саме на словах Cuore bello (te quiero, te quiero) будується приспів, який поступово набирає емоційної сили. З кожним повторенням Лукас звучить дедалі потужніше, завдяки чому пісня справляє сильніше враження та дає виконавцю можливість продемонструвати свої вокальні здібності.

Цікаво, що іспанська заявка за настроєм і музичною стилістикою доволі схожа на цьогорічну пісню Мальти на дорослому Євробаченні: у них навіть подібним чином використовується слово bella/bella. При цьому заявка Іспанії все одно має той неповторний шарм, який може допомогти Лукасу залишитися в пам'яті глядачів.

3. Україна: Erika Kolesnichenko – Not a Lullaby

Україна встигла закріпитися серед лідерів Дитячого Євробачення у 2020-х роках. Результати говорять самі за себе: починаючи з 2020 року, українські представники незмінно завершували конкурс у десятці найкращих, а протягом останніх трьох років наші юні виконавці входили до п'ятірки лідерів. Еріка Колесніченко має шанс продовжити цю серію та повторити успіх своїх попередників.

Пісня Not a Lullaby починається так, ніби це саундтрек до дитячого мультфільму. Еріка демонструє складну вокальну партію, яка спочатку створює враження, що вся композиція розвиватиметься в такому ж стилі. Однак назва пісні одразу натякає на інше: це – зовсім не колискова. Після вступної частини настрій різко змінюється, виконавиця переходить до речитативу, а в приспіві з'являється танцювальний біт, під який вона виконує хореографію.

Не менш цікавою обіцяє бути й постановка українського номера. Танцівники мають стати справжніми живими декораціями, доповнюючи виступ Еріки та створюючи на сцені цілісну картинку. Поєднання вокалу, танцювального ритму й нестандартних сценічних рішень може стати однією з головних переваг України перед своїми конкурентами.

4. Польща: Wiktor Sas – Gravity

Коли єврофани чують назву Польщі, першими на думку спадають успішні виступи країни наприкінці минулої декади. У 2018 році Польща перемогла завдяки Роксані «Роксі» Венгель, а вже у 2019-му тріумфувала з Вікторією «Вікі» Габор. Обидві переможні пісні стали знаковими для Дитячого Євробачення, а сама країна на певний час перетворилася на одну з головних сил конкурсу. Цього року Польща знову звертається до того, за що її полюбили глядачі: заявка Віктора Саса під назвою Gravity звучить стильно, сучасно та по-молодіжному.

Як і пісня Еріки Колесніченко, композиція Gravity починається з ліричної частини, у якій поєднуються англійська та польська мови. Проте ближче до приспіву темп прискорюється, а музика поступово підводить слухача до найхітовішої частини. Рядок All this gravity always pullin' me органічно вписується в композицію та добре поєднується з текстом обома мовами.

Окремої уваги заслуговує біт у приспіві: він звучить сучасно, має танцювальний характер і добре пасує молодіжній стилістиці пісні. Якщо Віктору вдасться так само переконливо перенести цю енергетику на сцену, Gravity цілком може стати одним із претендентів на високий результат.

5. Мальта: Beppe – Blue Bird

Завершуємо п'ятірку головних фаворитів країною, яка після прем'єри пісні опинилася дещо в тіні інших учасників, – Мальтою. Її представить 11-річний Беппе Каруана з композицією Blue Bird. Це по-дитячому тепла пісня, яка вирізняється настроєм і має всі шанси розкритися по-новому на сцені конкурсу.

Не будемо відкривати всі карти щодо виступу країни-господарки цьогорічного Дитячого Євробачення, однак саме сценічна постановка може стати важливим чинником для її результату. У домашніх умовах Беппе матиме змогу розраховувати на особливу підтримку публіки, а сама композиція здатна додати конкурсу емоційності та затишку. Через це Мальта цілком може стати тією темною конячкою, яка спочатку не привертає до себе найбільше уваги, а під час самого шоу несподівано піднімається високо в турнірній таблиці.

Інші фаворити

Варто згадати й кількох учасників, які не потрапили до нашої п'ятірки, але все ще мають шанси поборотися за високий результат. Зокрема, Кіпр, який представить Гаррі Георгіу з піснею Who I Can Be, привернув увагу завдяки музичному відео, де було переосмислено всім відому історію Піноккіо, але з авторським баченням. Гаррі постає в образі дерев'яного хлопчика, який разом із друзями намагається вирватися з-під контролю та знайти власний голос.

Цю ідею підкреслюють і рядки пісні: Diarkos mou thymizeis ta ochi, ta prepei, ta mi, Ma irthe i ora na po ena «me», me diki mou foni («Ти знову нагадуєш: «Не можна», «Ти мусиш», «Не смій», та настав уже час промовити «ні» власним голосом своїм»). Якщо Кіпру вдасться передати цей задум і під час живого виступу, заявка може запам'ятатися не лише музикою, а й своєю історією.

Так само здивувати високим результатом можуть представники Франції та Грузії. Обидві країни пропонують композиції з ностальгічним настроєм, хоча й доволі різні за звучанням. Алек із Франції виконає Comment tu vas? – пісню, яка за своїм масштабом нагадує стадіонний гімн і може добре спрацювати на великій сцені. Натомість Давіт Ломідзе з Грузії представить блюзову композицію Sun on the Rooftops, яка має сподобатися поціновувачам творчості Лайми Вайкуле.

Нагадаємо, що вже зараз глядачам можна проголосувати за своїх фаворитів Дитячого Євробачення.