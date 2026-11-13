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Співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тайлер Шоу є доволі співаком та автором у Канаді
фото: BC Creates

Тайлер Шоу є одним з кандидатів на дебютний виступ Канади на Євробаченні-2027 у Болгарії

Канадський співак Тайлер Шоу, який має українське коріння, позмагається за право представити свою країну на Євробаченні-2027 у болгарському Бургасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukrainians In Toronto.

Історія Тайлера Шоу

Нещодавно в Канаді оголосили п’ятірку фіналістів національного відбору на Євробачення-2027, яке стане першим в історії виступом країни на цьому конкурсі. Серед претендентів – співак, автор пісень і продюсер Тайлер Шоу з Ванкувера, який має цікаве походження, зокрема українське.

Тайлер Шоу народився в Річмонді (Британська Колумбія) і виріс у Коквітламі. Він має китайське, польське та українське коріння: батько – іммігрант з Гонконгу, а з боку матері – польсько-українське походження. Сам артист неодноразово підкреслював, що його канадська історія – це «від узбережжя до узбережжя», а багатокультурність країни для нього природна.

Шоу відомий хітами на кшталт Kiss Goodnight (2012) і вірусною версією Love You Still (abcdefu Romantic Version). Його треки зібрали сотні мільйонів стрімів, а 2026 року він уперше гастролював Європою з аншлаговими концертами в Німеччині, Австрії та Великій Британії. Також має кілька номінацій на Juno Awards.

Як відбуватиметься відбір

Фіналістами канадського відбору стали також William Cloutier, Josiane, Rêve і Talk. Їх обрали з 325 заявок журі музичної індустрії та керівників CBC/Radio-Canada. Кожен зі співаків мав змогу представити свою дискографію на спеціальному шоу-концерті для того, щоб показати себе і переконати глядачів голосувати саме за себе. Саме той артист, який набере найбільше голосів, переможе. 

Канадці могли голосувати за улюбленця до 5 листопада 2026 року. Переможця, який представить країну на Євробаченні-2027 у Болгарії, мали оголосити 5 грудня.

Нагадаємо, що учасники «Фабрики зірок» подали заявки на Нацвідбір на Євробачення-2027

Теги: Євробачення

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