Українська співачка випустить пісню з іншим конкурсантом Євробачення, який був поруч з нею у турнірній таблиці

Українська співачка Jerry Heil анонсувала спільний трек з срібним призером Євробачення-2024, хорватом Baby Lasagna. Про це повідомляє «Главком».

Деталі співпраці

16 листопада українська співачка Jerry Heil на своїй сторінці в Інстаграмі опублікувала анонс нового треку, у якому з'явилася разом із хорватським виконавцем Baby Lasagna. Композиція отримала назву Meow («Няв») і побачить світ уже 20 листопада.

Співпраця артистів об'єднала двох учасників Євробачення-2024, які представляли Україну та Хорватію. Тоді Jerry Heil виступала разом з alyona alyona з піснею Teresa & Maria, а Baby Lasagna виконав Rim Tim Tagi Dim. Обидві композиції стали одними з головних хітів конкурсу в Мальме.

Цікаво, що у фіналі Євробачення-2024 артисти опинилися поруч і в підсумковій таблиці. Baby Lasagna посів друге місце, набравши 547 балів, а український дует Jerry Heil та alyona alyona здобув бронзу з 453 балами. При цьому за результатами глядацького голосування хорватський виконавець став переможцем, а українки посіли друге місце.

Попри переважно рок- та металеву естетику Baby Lasagna, артист не цурається попмузики. Нещодавно він представив власну версію знаменитого хіта Брітні Спірс ...Baby One More Time, переосмисливши його у важчому металевому звучанні. Музикант зізнався, що ще в юності слухав американську попзірку, хоча тоді не надто охоче це визнавав. Свою нову роботу він назвав невеликою даниною поваги поплегенді.

Реакція на дует

Анонс спільної композиції Jerry Heil та Baby Lasagna привернув увагу навіть офіційного акаунту Євробачення. У коментарях організатори конкурсу відреагували на майбутню прем'єру фразою: «Ми нявкаємо дуже сильно».

Привітали співачку з міжнародною колаборацією й українські представники музичної індустрії. Серед тих, хто залишив коментарі під дописом, були ведуча «Фабрики зірок» Даша Кубік, співачки Kola та Kler, а також DJ Korolova, відома далеко за межами України.

Нагадаємо, що пісня Teresa&Maria зібрала рекордну кількість прослуховувань.