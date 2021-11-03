Белла из «Сумерек» женится на своей девушке

Звезда заявила о переменах в личной жизни

Голливудская актриса Кристен Стюарт готовится выйти замуж за любимую женщину – сценаристку Дилан Майер. О помолвке Стюарт решилась публично рассказать на шоу журналиста Говарда Стерна. Девушки строят отношения уже два года, и Кристен неоднократно намекала, что была бы не против узаконить их.

Теперь же стало известно, что девушки решились на новый этап.

«Это случилось, мы женимся, это точно. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Я довольно четко сформулировала, чего хочу, и она исполнила это. Мы женимся, это правда», – передает слова Стюарт People.

Объяснила Кристен и то, почему обе стороны откладывали это решение.

Кристен Стюарт вместе с Дилан Майер

«Это происходит тогда, когда вы с точностью можете сказать, что любите человека», – резюмировала она на передаче Howard Stern Show.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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