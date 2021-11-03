  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Белла из «Сумерек» женится на своей девушке

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голливудская актриса Кристен Стюарт - Белла из «Сумерек» женится на своей девушке
    Голливудская актриса Кристен Стюарт

    Звезда заявила о переменах в личной жизни

    Голливудская актриса Кристен Стюарт готовится выйти замуж за любимую женщину – сценаристку Дилан Майер. О помолвке Стюарт решилась публично рассказать на шоу журналиста Говарда Стерна. Девушки строят отношения уже два года, и Кристен неоднократно намекала, что была бы не против узаконить их.

    Теперь же стало известно, что девушки решились на новый этап.

    «Это случилось, мы женимся, это точно. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Я довольно четко сформулировала, чего хочу, и она исполнила это. Мы женимся, это правда», – передает слова Стюарт People.

    Объяснила Кристен и то, почему обе стороны откладывали это решение.

    Кристен Стюарт вместе с Дилан Майер
    Кристен Стюарт вместе с Дилан Майер

    «Это происходит тогда, когда вы с точностью можете сказать, что любите человека», – резюмировала она на передаче Howard Stern Show.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

    Читайте также: Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро

    .

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Белла из «Сумерек» женится на своей девушке