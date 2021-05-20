Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)

23-летняя модель также хочет выпускать солнцезащитные очки, головные уборы, полотенца и другие пляжные принадлежности

Американская модель и одна из самых популярных в мире инстаграм-блогеров Кайли Дженнер подала заявку на регистрацию товарных знаков Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner для продажи купальников. Об этом сообщает TMZ.

Бренд 23-летней Дженнер также будет выпускать солнцезащитные очки, очки для плавания, пляжные сумки, головные уборы, полотенца и другие пляжные принадлежности. На сайте Кайли уже представлены для продажи несколько моделей купальных костюмов, но она, по‑видимому, планирует расширять бизнес.

Forbes в апреле 2020 года назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, однако после пересчета ее финансовых показателей журнал исключил девушку из списка миллиардеров. В октябре Forbes оценил ее состояние в $700 млн. Наибольший успех ей принес косметический бизнес.

На инстаграм Дженнер подписаны 233 млн пользователей. Она занимает четвертое место по числу подписчиков в соцсети, уступая Дуэйну Джонсону, Ариане Гранде и Криштиану Роналду.

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