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    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    23-летняя модель также хочет выпускать солнцезащитные очки, головные уборы, полотенца и другие пляжные принадлежности

    Американская модель и одна из самых популярных в мире инстаграм-блогеров Кайли Дженнер подала заявку на регистрацию товарных знаков Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner для продажи купальников. Об этом сообщает TMZ.

    Бренд 23-летней Дженнер также будет выпускать солнцезащитные очки, очки для плавания, пляжные сумки, головные уборы, полотенца и другие пляжные принадлежности. На сайте Кайли уже представлены для продажи несколько моделей купальных костюмов, но она, по‑видимому, планирует расширять бизнес.

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    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Forbes в апреле 2020 года назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, однако после пересчета ее финансовых показателей журнал исключил девушку из списка миллиардеров. В октябре Forbes оценил ее состояние в $700 млн. Наибольший успех ей принес косметический бизнес.

    На инстаграм Дженнер подписаны 233 млн пользователей. Она занимает четвертое место по числу подписчиков в соцсети, уступая Дуэйну Джонсону, Ариане Гранде и Криштиану Роналду.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Самая молодая миллиардерша запустит свой бренд купальников (фото)