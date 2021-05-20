23-летняя дочь Якубовича в бикини удивила поклонников пляжной фотосессией

Девушка позировала, распахнув белую рубашку

23-летняя Варвара Видо поделилась в Инстаграме кадрами из Дубая, который стал мечтой и любимой локацией для многих красавиц. Девушка устроила фотосессию на пляже на фоне высоток, примерив яркое бикини, приковывающее взгляд.

Наследница ведущего шоу "Поле чудес" позировала, распахнув белую рубашку и обнажив соблазнительные формы. Плоский живот, стройные ноги и изящная грудь — девушке действительно есть чем похвастаться.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии