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    Руслана выступит в финале «Евровивидения-2018»

    Артистка готовит новую песню специально для этого шоу
    Победительница «Евровидения-2004» Руслана примет участие в финальном концерте песенного конкурса этого года. Выступление состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинка поднимется на сцену в качестве приглашенного гостя. Артистка выступит со своей новой композицией. Ее отрывок Руслана спела в видео, опубликованном на ее
    • Сьогодні, 21:04
    • Розсилка
    Руслана
    Руслана

    Артистка готовит новую песню специально для этого шоу

    Победительница «Евровидения-2004» Руслана примет участие в финальном концерте песенного конкурса этого года. Выступление состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинка поднимется на сцену в качестве приглашенного гостя.

    Артистка выступит со своей новой композицией. Ее отрывок Руслана спела в видео, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

    «А у нас репетиция, готовимся к выступлению в Лиссабоне 12 мая во время «Евровидения»! Как первая победительница от Украины я представляю страну неизменно неудержимо все это время, все 14 лет. Драйва больше! Мы сделаем премьеру новой песни, которую написал для меня Андрей Онискевич. Сейчас я на барабанах пытаюсь сыграть бит для моего известного трека «Танець з вовками», - написала Руслана.

    Кроме того, она опубликовала ролик, в котором поет отрывок из песни, которую презентует на «Евровидении-2018».

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    Джерело: Обозреватель

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