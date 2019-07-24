Сбежавшая в Россию украинская певица анонсировала концерт в Киеве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/tpovaliyofficial

Популярная певица, Народная артистка Украины Таисия Повалий задумала отметить свой 55-летний юбилей большим концертом в Киеве

Экс-золотой голос Украины, певица Таисия Повалий, которая работает в России, анонсировала большой концерт в Киеве. Выступление артистки состоится 10 декабря во Дворце «Украина».

Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram. Мероприятие будет приурочено к юбилею певицы.

В этом году Повалий празднует свое 55-летие, в честь которого в Киеве, после восьмилетнего перерыва, артистка планирует дать концерт.

«Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела», - отметила в своем посте Повалий.

instagram.com/tpovaliyofficial

Интересно, что запись сделана на двух языках - украинском и русском.

Сообщение о возвращении Повалий в Украину с концертом в Киеве вызвало у подписчиков артистки полярную реакцию. Некоторые пишут в комментариях о грядущем шоу с восторгом, другие - напротив - с гневом и даже угрозами.

Повалий уже пыталась отпраздновать предыдущий, 50-летний, юбилей на родине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления на Украине из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.

Так, будучи депутатом Верховной Рады от «регионалов», Повалий вместе с несколькими коллегами по Верховной Раде посетила в сентябре 2014 года российскую Госдуму, после чего секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эту поездку парламентариев предательством национальных интересов.

Позже по факту визита нардепов в РФ было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. В том же году Повалий прекратила свои депутатские полномочия и перебралась в Россию, а спустя год в Раде предложили лишить ее звания Народной артистки Украины.