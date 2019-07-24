Украинский музыкант Сергей Бабкин показал сына Елисея во время прогулки



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newsmakers.com.ua

Известный музыкант и актер Сергей Бабин и его жена Снежана Бабкина месяц назад стали родителями прекрасного малыша с необычным именем Елисей

Артист с радостью приступил к обязанностям молодого отца и с удовольствием проводит время с новорожденным. Сыночек с первых дней стал главным слушателем звездного папы, который играет для него на гитаре и поет.

Кроме того, Сергей уже берет Елисея не только с собой на студию, но и на гастроли! Так, на instagram-страничке певец опубликовал душевный снимок с сыном на руках.

Музыкант держит на руках сыночка так, что в кадр попали только маленькие пяточки Елисея. Недавно Сергей поменял цвет волос и стал платиновым блондином.

instagram.com/babkin_official

То ли новый имидж, то ли отцовство положительно повлияли на внешность певца – его поклонника заметили, что их кумир заметно помолодел.

«Как ваши выходные, Друзья? Мы с Елисеем Сергеевичем в Днепре, играем тут, завтра гостим у родственничков. Это второе путешествие Сергеевича. И нам так хорошо вместе», - признался Бабкин, рассекретив свои планы на викенд.

Фото растрогало поклонников артиста настолько, что они не смогли удержать от комментариев в адрес заботливого папы и сладкого малыша.