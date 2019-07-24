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    Украинский музыкант Сергей Бабкин показал сына Елисея во время прогулки

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    Украинский музыкант Сергей Бабкин показал сына Елисея во время прогулки
    newsmakers.com.ua

    Известный музыкант и актер Сергей Бабин и его жена Снежана Бабкина месяц назад стали родителями прекрасного малыша с необычным именем Елисей

    Артист с радостью приступил к обязанностям молодого отца и с удовольствием проводит время с новорожденным. Сыночек с первых дней стал главным слушателем звездного папы, который играет для него на гитаре и поет. 

    Кроме того, Сергей уже берет Елисея не только с собой на студию, но и на гастроли! Так, на instagram-страничке певец опубликовал душевный снимок с сыном на руках.

    Музыкант держит на руках сыночка так, что в кадр попали только маленькие пяточки Елисея. Недавно Сергей поменял цвет волос и стал платиновым блондином. 

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    instagram.com/babkin_official

    То ли новый имидж, то ли отцовство положительно повлияли на внешность певца – его поклонника заметили, что их кумир заметно помолодел.

    «Как ваши выходные, Друзья? Мы с Елисеем Сергеевичем в Днепре, играем тут, завтра гостим у родственничков. Это второе путешествие Сергеевича. И нам так хорошо вместе», - признался Бабкин, рассекретив свои планы на викенд.

    Фото растрогало поклонников артиста настолько, что они не смогли удержать от комментариев в адрес  заботливого папы и  сладкого малыша.

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