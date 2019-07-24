Роузи Хантингтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами с провокационной съемки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли, по всей видимости, устала от нежных романтичных образов в белых тонах

Так же, как и от стильных строгих классических костюмов. Девушка подготовила для поклонников кое-что «погорячее».

Она предстала перед фолловерами в кожаном костюме от Bottega Veneta и ботфортах на плоском ходу. Такой наряд сделал ее похожей то ли на девушку байкера (о чем она сама намекнула в подписи), то ли на героиню какого-либо блокбастера о трансформерах и суперлюдях.

instagram.com/rosiehw

Дополнили образ дерзкой байкерши вытянутые волосы и выразительный макияж с длинными ресницами и чувственными губами.

instagram.com/rosiehw

В сториз британская красавица показала еще несколько кадров в других нарядах. Девушка примерила объемные куртки, свободного кроя брюки в пайетках, а также «грубые» ботинки. Видимо, знаменитая модель приняла участие в новой фотосессии.

instagram.com/rosiehw

Подробности проекта она сама наверняка вскоре покажет подписчикам. К слову, после нескольких горячих фото она показала привычные всем поклонникам босоножки на шпильке, юбку в розовых тонах и бежевого оттенка сумочку. Так что стиль Роузи остается по-прежнему женственным и изысканным.

instagram.com/rosiehw

Но при всей своей занятости она не забывает о своей главной миссии – материнстве. Роузи не раз признавалась, что малыш изменил ее жизни и заставил заново посмотреть на свое предназначение. Возможно, потому Роузи и старается уберегать сына от чрезмерного внимания прессы, не показывая его лицо лишний раз.