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    Алена Шоптенко поздравила мужа за его важное достижение: трогательное фото звезды

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    Алена Шоптенко поздравила мужа за его важное достижение: трогательное фото звезды
    instagram.com/alena_shoptenko

    Известная украинская телеведущая, главный хореограф второго сезона обновленных «Танцев со звездами» Алена Шоптенко иногда радуется поклонников новыми семейными фотографиями на странице в Instagram

    Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда «Танців з зірками» быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

    Вчера звезда опубликовала трогательное фото, на котором позирует с мужем и сыном.

    На фото звезда держит на руках сына Алексея, который существенно подрос, однако лицо ребенка танцовщица до сих пор не показывает.

    В посте хореограф призналась, на что обычно сердится на своего мужа и трогательно поздравила его с открытием нового бизнес-проекта.

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    instagram.com/alena_shoptenko

    «Я так сильно иногда злюсь на мужа за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «все горит». Но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки, я радуюсь вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место свету! Открывай чаще такие крутые проекты! Горжусь тобой!» — написала танцовщица.

    Поклонники Алены Шоптенко остались в восторге от чувственного семейного кадра и засыпали звездную чету комплиментами.

    «Такие милые», «Очень красивая семья», - писали под фото юзеры.

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