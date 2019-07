Дженнифер Лопес празднует юбилей: откровенные фотографии сексуальной исполнительницы

theplace.ru

Известной американской актрисе и певице Дженнифер Лопес 24 июля исполняется 50 лет

Дженнифер родилась 24 июля 1969 года в квартале Касл Хилл в Нью-Йорке.

Первые фильмы с участием Дженнифер Лопес не могли похвастаться серьезными сюжетом или известностью. Все они были связаны с танцевальными талантами артистки. Ее первой постоянной работой на телевидении стало шоу «Яркие краски», одна из танцовщиц не смогла участвовать в проекте, и на ее место взяли Лопес.

Дебют Лопес в большом кино состоялся на премьере картины «Моя семья». За роль молодой Марии она даже получила первую номинацию.

Первым успехом для актрисы стала картина «Селена». Несмотря на то, что фильм был снят тем же режиссером, который ранее участвовал в создании «Моей семьи», актрисе пришлось пройти утомительный кастинг.

Высокий профессионализм подарил Дженнифер первую номинацию на «Золотой глобус», что стало настоящим признанием для начинающей актрисы кино. Карьера Лопес стремительно шла вверх, а ее работы пользовались успехом.

Картина «Вне поля зрения», где артистка сыграла с именитым актером Джорджем Клуни, подарила ей гонорар в $1 млн и славу первой латиноамериканской актрисы, которая удостоилась столь крупной суммы в качестве оплаты.

Из особенно ярких работ следует отметить тандем артистки с Ричардом Гиром в мелодраме «Давайте потанцуем», а также главную роль в фантастическом триллере «Клетка», костюмы для которого создала знаменитый японский дизайнер Эйко Исиока, известная своим сотрудничеством с Бьорк и «Цирком дю Солей».

В 1999 году Дженнифер издала первый сингл «If You Had My Love», который мгновенно стал хитом. Имя актрисы, а уже и певицы, оказалось на верхней строчке популярного американского хит-парада Billboard Hot 100. Удивительно, но подобного успеха с дебютной композицией ранее удалось достичь только певице Бритни Спирс.

Музыка Дженнифер стала настолько популярной, что к концу 1999 года затмила ее карьеру в кино. Поклонники величали певицу не иначе как Джей Ло, и она без колебаний приняла этот сценический псевдоним, который послужил также названием для второго альбома Дженнифер «J.Lo», появившегося на прилавках в 2001 году.

Дженнифер Лопес и сегодня не теряет творческой активности. Весной 2018 года состоялась премьера клипа на испаноязычный хит «El Anillo», который за сутки набрал более 3 млн просмотров. Менее чем за год эта цифра достигла отметки в 250 млн.

В начале 2019 года в России стартовал показ очередной лирической комедии с участием Джей Ло «Начни сначала». Главная героиня повествования Майя получает место в престижной компании, где благодаря своему таланту добивается больших высот.